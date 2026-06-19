Kim jest ta kobieta? Jej ciało znaleziono w Wiśle. Policja publikuje zdjęcia

Zwłoki kobiety odnaleziono 16 czerwca w Wiśle na terenie miejscowości Górka.

Zmarła miała około 30–40 lat i charakterystyczne tatuaże z motywem liści.

Policja i prokuratura apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji kobiety.

Kim była kobieta z Wisły?

To jedna z tych spraw, które od początku rodzą więcej pytań niż odpowiedzi. We wtorek 16 czerwca około godziny 13 w Wiśle, na wysokości miejscowości Górka w powiecie brzeskim, odnaleziono ciało kobiety. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz prokuratora. Rozpoczęły się czynności mające wyjaśnić okoliczności śmierci i ustalić tożsamość zmarłej.

Choć od odnalezienia zwłok minęło już kilka dni, śledczy nadal nie wiedzą, kim była kobieta. Dotychczasowe sprawdzenia i analizy nie przyniosły przełomu. Z tego powodu zdecydowano się opublikować szczegóły dotyczące jej wyglądu.

Czy ktoś rozpozna te tatuaże?

Według ustaleń kobieta miała od 30 do 40 lat i około 163 centymetry wzrostu. Była średniej budowy ciała, a jej znakiem rozpoznawczym mogły być proste rude włosy sięgające ramion. Najbardziej charakterystycznym elementem wyglądu są jednak tatuaże. Jeden z nich, przedstawiający motyw liści, znajduje się na prawym przedramieniu. Podobny wzór widoczny jest także pod szyją. Dodatkowo kobieta miała pieprzyk po prawej stronie brzucha. Śledczy nie wykluczają, że właśnie te szczegóły pozwolą komuś rozpoznać zmarłą.

Ubranie i biżuteria - to miała na sobie w momencie śmierci

W chwili odnalezienia kobieta ubrana była w brązowy dres. Na bluzie znajdował się napis „Guess”. Miała również czarne sportowe trampki. Przy zmarłej znaleziono bransoletkę z wizerunkiem świętego Spirydona oraz łańcuszek z krzyżykiem. Policjanci liczą, że informacje o charakterystycznej biżuterii lub ubraniu mogą dotrzeć do osób, które od pewnego czasu bezskutecznie próbują skontaktować się z bliską osobą.

Śledczy czekają na przełom

Na razie nie wiadomo, skąd kobieta pochodziła ani jak znalazła się w Wiśle. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść prowadzone czynności śledcze. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą rozpoznać kobietę lub posiadają jakiekolwiek informacje na jej temat, o kontakt z policją. Niejednokrotnie w podobnych sprawach o przełomie decydował jeden telefon od osoby, która rozpoznała charakterystyczny szczegół. Śledczy mają nadzieję, że tak będzie również tym razem.

Jeśli rozpoznajesz kobietę lub posiadasz jakiekolwiek informacje, pilnie skontaktuj się z: Dyżurnym KPP w Brzesku: +48 47 83 21 222 lub numerem alarmowym: 112. Policja gwarantuje pełną anonimowość.

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