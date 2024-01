i Autor: LUKASZ GAGULSKI / SUPER EXPRESS

Wybory samorządowe

Kolejny kandydat na prezydenta Krakowa? "Jestem gotowy". To brat infułata mariackiego

Ireneusz Raś w wywiadzie radiowym zasugerował, że rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. - Powiem to, co od dłuższego czasu mówię mieszkańcom Krakowa: jestem gotowy do startu w wyborach prezydenckich. Od wielu miesięcy z moim zapleczem politycznym do tego się przygotowuję - mówił na antenie RMF FM. Bratem polityka jest ks. Dariusz Raś, infułat mariacki.