i Autor: pixabay

Pasażerowie są wściekli

Kolejny paraliż lotniska w Balicach. Jeden samolot musiał zawrócić. Jest termin końca utrudnień

Mgła po raz kolejny sparaliżowała lotnisko w Krakowie-Balicach. Od środowego (22 stycznia) wieczora loty są przekierowywane do innych miast, w tym do Katowic, Wrocławia i Ostrawy. Jeden samolot musiał zawrócić do Wiednia. Krakowski port lotniczy podał godzinę poprawy warunków pogodowych.