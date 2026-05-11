Koniec obowiązkowej matury z matematyki w 2027 roku?! Te dane mogą zadziwiać!

Obowiązkowa matura z matematyki - Polacy wydali werdykt

Wyniki najnowszego badania opinii publicznej nie pozostawiają złudzeń co do ogólnego trendu: 56% Polaków uważa, że matura z matematyki powinna pozostać egzaminem obowiązkowym. Pomysł, aby stała się ona przedmiotem dodatkowym, wybieranym tylko przez chętnych, popiera co trzeci badany (33%). Reszta, czyli 10% ankietowanych, wstrzymuje się od głosu.

Na pierwszy rzut oka wygląda to na stabilne poparcie dla status quo. Jednak diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. To, kto popiera obowiązek, a kto domaga się jego zniesienia, ujawnia fascynujące podziały w polskim społeczeństwie i pokazuje, gdzie rodzi się największy opór wobec obecnego systemu.

Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Oto wyniki sondażu

Analiza demograficzna respondentów to klucz do zrozumienia, dlaczego matura z matematyki budzi tak skrajne emocje. Okazuje się, że na nasze poglądy kluczowy wpływ mają wiek, wykształcenie, a przede wszystkim – posiadanie dzieci w wieku szkolnym.

Wykształcenie i dochody - im wyższe, tym większe poparcie

Jednym z najbardziej wyrazistych wniosków płynących z sondażu jest silna korelacja między zdobytą edukacją a stosunkiem do egzaminu. Im wyższe wykształcenie, tym silniejszy bastion zwolenników obowiązkowej matury z matematyki.

Wśród osób z dyplomem wyższej uczelni aż 68% jest za utrzymaniem obowiązku.

W grupie z wykształceniem średnim ten odsetek spada do 55%.

Najmniejsze poparcie (zaledwie 48%) odnotowano wśród absolwentów szkół podstawowych i zawodowych.

Podobną tendencję widać w przypadku dochodów. Gospodarstwa domowe o najwyższych zarobkach (powyżej 10 tys. zł netto) znacznie częściej opowiadają się za obowiązkiem (62-63%) niż te o najniższych dochodach. Może to świadczyć o tym, że osoby o ugruntowanej pozycji zawodowej i finansowej częściej doceniają uniwersalną wartość myślenia analitycznego w dorosłym życiu.

Rodzice przeciwni obowiązkowej maturze z matematyki. Zaskakujący głos

Prawdziwa rewolucja w poglądach widoczna jest jednak w podziale na grupy wiekowe i rodzicielskie. Największymi entuzjastami obowiązkowej matematyki są... seniorzy 65+ (65%) oraz, co ciekawe, osoby w wieku 25-34 lata (62%).

Jednak w grupie wiekowej 35-44 lata dochodzi do sensacyjnego odwrócenia proporcji. To jedyna kategoria, gdzie przeciwnicy obowiązkowej matury mają przewagę nad zwolennikami (47% do 43%). Skąd ta nagła zmiana? Odpowiedź jest prosta: dzieci. To właśnie osoby w tym wieku są najczęściej rodzicami licealistów. Sondaż to potwierdza - wśród rodziców dzieci w wieku 15-18 lat poparcie dla obowiązku jest najniższe w całym badaniu i wynosi zaledwie 47%. To właśnie oni na co dzień obserwują stres i presję związaną z przygotowaniami, co bezpośrednio przekłada się na ich sceptycyzm.

Dla kontrastu, rodzice najmłodszych dzieci (poniżej 1 roku) wykazują niemal euforyczne, aż 81-procentowe poparcie dla obowiązkowej matematyki, z nadzieją patrząc w edukacyjną przyszłość swoich pociech.

Co dalej z maturą z matematyki po 2026 roku?

Odpowiadając na pytanie z tytułu: sondaż pokazuje, że koniec obowiązkowej matury z matematyki nie jest bliski. Większość Polaków wciąż popiera obecne rozwiązanie. Jednak wyraźny głos sprzeciwu ze strony rodziców nastolatków to potężny sygnał ostrzegawczy, którego Ministerstwo Edukacji nie może ignorować.

Być może kluczem nie jest radykalne cięcie, ale ewolucja formuły egzaminu - na przykład poprzez większe zróżnicowanie poziomów trudności czy skupienie się na zadaniach praktycznych. Jedno jest pewne: debata o miejscu „królowej nauk” w polskiej szkole nie ucichnie, a jej wynik zdefiniuje edukację kolejnych roczników maturzystów.

Sondaż wykonany na zlecenie "Super Expressu" i "Radia ESKA" przez Instytut Badań Pollster.