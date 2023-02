Kontroler biletów dotkliwie pobity przez Brytyjczyka! Autobus nie jeździł przez 40 minut

27-latek trafił do aresztu

Kraków. Kolejne pobicie kontrolera biletów. Przez awanturę autobus stał 40 minut

Kontrolerzy biletów w Krakowie coraz częściej spotykają się z agresją podróżnych. W październiku zeszłego roku jedna z pracownic spółki Rewizor została uderzona w głowę maszynką do sprawdzania biletów, a jej kolega został... pogryziony przez pasażerkę. Policja nadal szuka też sprawców pobicia kontrolera biletów przy użyciu metalowej kuli ortopedycznej. Sprawcą najnowszego incydentu był obywatel Wielkiej Brytanii. Przy kontroli mężczyzna odmówił okazania dokumentów i stał się agresywny. Doszło do rękoczynów. Pobity przez cudzoziemca kontroler doznał urazu głowy i wymagał pomocy medycznej. Ostatecznie z urazem głowy trafił do szpitala przy ul. Wrocławskiej w Krakowie.

Krewkim pasażerem zajęli się policjanci. Niestety wywołany przez niego incydent miał przykre konsekwencje dla innych klientów komunikacji miejskiej. Przez awanturę autobus stał przez około 40 minut i w tym czasie nie mógł rozwozić podróżnych.

Sonda Jak często podróżujesz komunikacją miejską? Prawie codziennie Sporadycznie, gdy coś się stanie z moim samochodem Nigdy