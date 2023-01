Kraków. Fałszywe "pracownice" ZUS i NFZ okradły seniorkę. 81-latka nawet się nie zorientowała, kiedy straciła pieniądze

Wizyta dwóch kobiet, podających się za pracownice ZUS i NFZ, dla 81-letniej mieszkanki krakowskiego Podgórza zakończyła się stratą pieniędzy. Oszustki przekazały seniorce nieprawdziwe informacje o tym, że wzrosną świadczenia przysługujące osobom w podeszłym wieku. Warunkiem do uzyskania nowych uprawnień miało być wypełnienie „formularza” oraz spisanie numerów znajdujących się na banknotach 100 i 200 złotowych. Staruszka zainteresowana „podwyżkami” świadczeń przystąpiła do uzupełniania dokumentów oraz zgodziła się pokazać należące do niej banknoty. W trakcie kiedy 81-latka szukała pieniędzy, kobieta podająca się za pracownika ZUS obserwowała, gdzie została schowana gotówka. Następnym warunkiem uprawniającym do uzyskania wyższego świadczenia miało być przebadanie przez rzekomego lekarza. Wtedy do akcji wkraczała druga z kobiet, która podając się za lekarza przeprowadzała „na miejscu” badanie, podczas którego ponownie opowiadała o „nowym świadczeniu”, czym skutecznie zajmowała uwagę seniorki. W tym czasie kobieta rzekomo reprezentująca ZUS skutecznie opróżniła wcześniej zaobserwowaną skrytkę na pieniądze. Staruszka straciła 7800 złotych.

Członkowie szajki oszustów zatrzymani przez policję. Trafili do aresztu

Oszustki okazały się mieszkankami Łodzi w wieku 41 i 42 lat. Członkami szajki byli również dwaj mężczyźni: 36-letni Gruzin oraz 41-letni szczecinianin. Trzy pierwsze osoby zostały zatrzymane, gdy odjechały samochodem z łupem skradzionym seniorce. Z kolei mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego był odpowiedzialny za organizowanie noclegów oszustom. Mundurowi znaleźli go w hotelu w Wieliczce, gdzie zakwaterowane były też rodziny zatrzymanych. Oszuści żyjąc od skoku do skoku przeznaczali bowiem skradzione pieniądze na pobyt swój i rodzin w hotelach, czyniąc z przestępczego procederu sposób na życie.

Czwórka zatrzymanych w komisariacie przy ul. Ćwiklińskiej usłyszała zarzuty. Następnie prokurator z Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie wnioskował do sądu o areszt tymczasowy podejrzanych. Gruzin i łodzianki zostali aresztowani na okres trzech miesięcy (okres ten może być przedłużony). Wobec 41-latka, podejrzanego o pomocnictwo, prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. Podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia.

Ostatnia chwila by je zobaczyć: jeszcze przez tydzień w krakowskich kościołach i na ulicach można zobaczyć Bożonarodzeniowe szopki. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.