Ogrodzenie kościoła zdemolowane przez porsche panamera. Autem podróżowały dzieci

Luszowice. Porsche panamera zdemolowało ogrodzenie kościoła. Autem podróżowała rodzina z dwójką dzieci

Rano w niedzielę, 29 stycznia w Luszowicach (powiat dąbrowski) porsche panamera, którym podróżowała czteroosobowa rodzina, w tym dwójka dzieci, uderzyło w ogrodzenie kościoła parafialnego. Kraksa wyglądała bardzo groźnie, ale na szczęście jej uczestnicy wyszli ze zdarzenia niemal bez szwanku. Na ból pleców skarżył się wyłącznie kierowca, lecz ostatecznie w jego przypadku hospitalizacja nie była konieczna. Mężczyzna pozostał na miejscu zdarzenia. Nic nie stało się dzieciom jadącym autem, które "zaparkowało" na ogrodzeniu. Jak podaje Radio ESKA, przyczyną incydentu był nadmierny pośpiech kierowcy, a miejsce kolizji nie było przypadkowe, ponieważ... rodzina zmierzała na niedzielną mszę świętą.

Kierowca został ukarany mandatem

Poruszający się ze zbyt dużą prędkością kierowca porsche stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Policjanci nie mieli wątpliwości, że to on jest winny spowodowania niebezpiecznego zdarzenia drogowego, dlatego ukarali go mandatem w wysokości 1100 złotych. Ta kwota to jednak nic w porównaniu z kosztami naprawy luksusowego samochodu oraz zdemolowanego ogrodzenia...

