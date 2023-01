Rekord tarnowskiego sztabu WOŚP! Pierwszy raz w historii przekroczono taką kwotę

Tarnowski Sztab WOŚP z nowym rekordem. Na koncie już ponad 500 tysięcy złotych

Tarnowianie kolejny raz pokazali, co to znaczy hojność. W trakcie tegorocznego finału WOŚP został ustanowiony nowy rekord! Tarnowski Sztab pochwalił się w mediach społecznościowych, że zadeklarowana kwota po raz pierwszy w historii przekroczyła 500 tysięcy złotych. Ostatecznie będzie ona wyższa, ponieważ nie podliczono jeszcze pieniędzy z aukcji na Allegro i zebranych do e-skarbonek.

- Zakończyliśmy drugi dzień liczenia... Oficjalnie potwierdzamy, iż po raz PIERWSZY w historii Tarnowskiego Sztabu WOŚP kwota zadeklarowana przekroczyła 500 tys złotych!!! A to nie koniec liczenia ciąg dalszy (aukcje Allegro, e-skarbonki…) Nasza radość z MAŁEGO-WIELKIEGO sukcesu - poinformował Tarnowski Sztab WOŚP. Swój rekord pobiła również redakcja Radia ESKA Tarnów, która zebrała ponad 4 tysiące złotych.

