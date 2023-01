Nowy Wiśnicz. Trzy 15-latki pijane jak bela!

Jak podaje RMF FM, zdarzenie miało miejsce w ubiegłą środę w Nowym Wiśniczu w powiecie bocheńskim. Mundurowi dowiedzieli się od zgłaszającego, że na ziemi leżała nastolatka przykryta kurtkami swoich koleżanek. Na miejsce przybył patrol policji. Dziewczyna się trzęsła, kontakt z nią był bardzo utrudniony. Wezwano karetkę. Jej stan poprawił się. Mundurowi zaczęli ustalać fakty. Okazało się, że zziębnięta 15-latka piła wcześniej alkohol z rówieśniczkami. Miała 1,2 promila alkoholu we krwi. Była na urodzinach, na których świętowano 15-stkę jej koleżanki. Stróże prawa udali się do domu, gdzie odbywała się impreza. Przebadano jubilatki. Miały 0,8 i 1 promil alkoholu. Jedna z dziewczyn była w takim stanie, że trafiła na obserwację do szpitala. Policja bada sprawę.

