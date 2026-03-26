Kontrowersyjny pomnik zniknie z centrum Krakowa? Jego ustawienie wywołało burzę

Adrian Teliszewski
2026-03-26 10:41

Krakowski magistrat rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłości Placu św. Marii Magdaleny. Charakterystycznym elementem placu jest budzący kontrowersje pomnik Piotra Skargi, autorstwa Czesława Dźwigaja. Monument został ustawiony 25 lat temu, bez zgody rady miejskiej. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie: 31 marca - 24 kwietnia.

Ruszają konsultacje w sprawie Placu św. Marii Magdaleny

Prezydent Krakowa zainicjował proces konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Placu św. Marii Magdaleny. To miejsce o niezwykłym znaczeniu historycznym i społecznym, położone strategicznie między ulicami Grodzką i Kanoniczą, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła. Od lat stanowi ono ważny punkt orientacyjny dla Krakowian oraz magnes dla turystów z całego świata. Jak podaje krakowski magistrat, celem tych działań jest „zebranie opinii, potrzeb i pomysłów dotyczących zagospodarowania placu w przyszłości”. Władze miasta podkreślają, że kluczowe jest połączenie szacunku dla historycznego dziedzictwa tego miejsca z nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi, które mają na celu poprawę komfortu przebywania w tej przestrzeni. Dyskusja obejmie takie zagadnienia jak funkcje placu, sposób jego użytkowania, możliwości wprowadzenia zieleni, elementy małej architektury oraz rozwiązania sprzyjające odpoczynkowi i integracji.

Proces konsultacyjny został zaplanowany tak, aby umożliwić szerokie uczestnictwo mieszkańców. Wśród zaplanowanych wydarzeń znajdzie się debata ekspercka, która odbędzie się 8 kwietnia w Sali Portretowej Magistratu. Dodatkowo, w połowie kwietnia uruchomione zostaną punkty konsultacyjne bezpośrednio na placu, dając możliwość bezpośredniej rozmowy z organizatorami i wyrażenia opinii. Ważnym elementem będzie również spacer badawczy zaplanowany na 13 kwietnia, który ma pozwolić na spojrzenie na przestrzeń z perspektywy jej codziennych użytkowników. Tego samego dnia odbędą się także warsztaty dla mieszkańców w Sali Kupieckiej Magistratu. Całość uzupełni ankieta konsultacyjna, dostępna zarówno online, jak i w formie papierowej, co zapewni dostępność dla każdego zainteresowanego.

Konsultacje potrwają od 31 marca do 24 kwietnia.

Kontrowersyjny pomnik Piotra Skargi zniknie z Placu św. Marii Magdaleny?

Konsultacje w sprawie Placu św. Marii Magdaleny są przyczynkiem do powrotu dyskusji na temat pomnika Piotra Skargi. Monument autorstwa Czesława Dźwigaja stanął na Placu św. Marii Magdaleny 25 lat temu, o czym zdecydował osobiście ówczesny prezydent Krakowa Andrzej Maria Gołaś, bez pytania o opinię rady miejskiej. Takie zachowanie od początku budziło kontrowersje, a na przestrzeni lat wielokrotnie protestowano przeciwko obecności pomnika na Placu św. Marii Magdaleny.

W 2008 r. prezydent Jacek Majchrowski ustalił z Czesławem Dźwigajem, że podobizna słynnego jezuity zostanie przeniesiona na dziedziniec Collegium Broscianum UJ. Ostatecznie do tego nie doszło, a później próby usunięcia Skargi z Placu św. Marii Magdaleny napotykały na duży opór zwolenników utrzymania pomnika w dotychczasowym miejscu.

