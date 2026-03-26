Kontrowersyjny pomnik zniknie z centrum Krakowa? Jego ustawienie wywołało burzę

Ruszają konsultacje w sprawie Placu św. Marii Magdaleny

Prezydent Krakowa zainicjował proces konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Placu św. Marii Magdaleny. To miejsce o niezwykłym znaczeniu historycznym i społecznym, położone strategicznie między ulicami Grodzką i Kanoniczą, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła. Od lat stanowi ono ważny punkt orientacyjny dla Krakowian oraz magnes dla turystów z całego świata. Jak podaje krakowski magistrat, celem tych działań jest „zebranie opinii, potrzeb i pomysłów dotyczących zagospodarowania placu w przyszłości”. Władze miasta podkreślają, że kluczowe jest połączenie szacunku dla historycznego dziedzictwa tego miejsca z nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi, które mają na celu poprawę komfortu przebywania w tej przestrzeni. Dyskusja obejmie takie zagadnienia jak funkcje placu, sposób jego użytkowania, możliwości wprowadzenia zieleni, elementy małej architektury oraz rozwiązania sprzyjające odpoczynkowi i integracji.

Proces konsultacyjny został zaplanowany tak, aby umożliwić szerokie uczestnictwo mieszkańców. Wśród zaplanowanych wydarzeń znajdzie się debata ekspercka, która odbędzie się 8 kwietnia w Sali Portretowej Magistratu. Dodatkowo, w połowie kwietnia uruchomione zostaną punkty konsultacyjne bezpośrednio na placu, dając możliwość bezpośredniej rozmowy z organizatorami i wyrażenia opinii. Ważnym elementem będzie również spacer badawczy zaplanowany na 13 kwietnia, który ma pozwolić na spojrzenie na przestrzeń z perspektywy jej codziennych użytkowników. Tego samego dnia odbędą się także warsztaty dla mieszkańców w Sali Kupieckiej Magistratu. Całość uzupełni ankieta konsultacyjna, dostępna zarówno online, jak i w formie papierowej, co zapewni dostępność dla każdego zainteresowanego.

Konsultacje potrwają od 31 marca do 24 kwietnia.

Kontrowersyjny pomnik Piotra Skargi zniknie z Placu św. Marii Magdaleny?

Konsultacje w sprawie Placu św. Marii Magdaleny są przyczynkiem do powrotu dyskusji na temat pomnika Piotra Skargi. Monument autorstwa Czesława Dźwigaja stanął na Placu św. Marii Magdaleny 25 lat temu, o czym zdecydował osobiście ówczesny prezydent Krakowa Andrzej Maria Gołaś, bez pytania o opinię rady miejskiej. Takie zachowanie od początku budziło kontrowersje, a na przestrzeni lat wielokrotnie protestowano przeciwko obecności pomnika na Placu św. Marii Magdaleny.

W 2008 r. prezydent Jacek Majchrowski ustalił z Czesławem Dźwigajem, że podobizna słynnego jezuity zostanie przeniesiona na dziedziniec Collegium Broscianum UJ. Ostatecznie do tego nie doszło, a później próby usunięcia Skargi z Placu św. Marii Magdaleny napotykały na duży opór zwolenników utrzymania pomnika w dotychczasowym miejscu.

10

