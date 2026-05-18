Matura historia 2026. Jakie wypracowanie na maturze z historii 2026? Ten temat pojawia się w sieci [18.05.2026]

Matura historia 2026. Skąd wziął się ten temat?

Na obecną chwilę Centralna Komisja Egzaminacyjna nie opublikowała oficjalnych tematów na maturę 2026. Informacja, z którą się spotkałeś, to najprawdopodobniej popularna w sieci spekulacja lub analiza możliwych zagadnień. Niezależnie od tego, temat przyczyn klęski wrześniowej, zwłaszcza w kontekście społecznym, jest na tyle istotny, że jego dogłębne zrozumienie jest kluczowe dla każdego maturzysty zdającego historię.

Klęska wrześniowa to nie tylko wojsko. Co musisz wiedzieć?

Analizując przyczyny przegranej wojny obronnej, często skupiamy się na miażdżącej przewadze militarnej i technicznej Niemiec oraz zdradzie ZSRR. Jednak aby w pełni zrozumieć rozmiar tej tragedii, trzeba sięgnąć głębiej – do stanu polskiego społeczeństwa i kultury politycznej II Rzeczypospolitej.

1. Mit potęgi i propaganda sukcesu

Przed wybuchem wojny w polskim społeczeństwie panowało silne przekonanie o gotowości i sile armii. Hasła takie jak "Silni, zwarci, gotowi!" czy zapewnienia, że "nie oddamy ani guzika", budowały poczucie pewności siebie. Propaganda państwowa celowo wyolbrzymiała własne możliwości, jednocześnie informując, że sprzęt III Rzeszy jest słabej jakości. Ta dezinformacja miała na celu podtrzymanie morale, ale doprowadziła do szoku i niedowierzania, gdy niemiecka machina wojenna z taką łatwością przełamywała polską obronę.

2. Społeczeństwo wielu narodów

II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym – Polacy stanowili około 69% ludności. Pozostałą część tworzyły mniejszości, m.in. Ukraińcy (ok. 15%), Żydzi (ok. 9%), Białorusini i Niemcy. Niestety, polityka państwa często była wrogo nastawiona do mniejszości, co prowadziło do wewnętrznych napięć i braku zaufania. W niektórych regionach, zwłaszcza na wschodzie, Polacy sami byli mniejszością. Ta skomplikowana mozaika etniczna i konflikty na tle narodowościowym osłabiały spójność państwa w obliczu zewnętrznego zagrożenia.

3. Rozwarstwienie i problemy gospodarcze

Polska międzywojenna była krajem ogromnych kontrastów. Aż 70% ludności mieszkało na wsi, często w biedzie spowodowanej przeludnieniem i zacofaniem rolnictwa. Jednocześnie istniały nowoczesne ośrodki przemysłowe, jak Warszawa czy Górny Śląsk. Słabość gospodarcza państwa, które wciąż odbudowywało się po zaborach i było nękane skutkami światowego kryzysu, bezpośrednio rzutowała na zdolności obronne i modernizację armii. W kraju dochodziło do licznych strajków i manifestacji, co świadczyło o głębokich konfliktach społecznych.

4. Kultura polityczna po przewrocie majowym

Rządy sanacji, wprowadzone po 1926 roku, miały charakter autorytarny. Ograniczono rolę parlamentu, a kluczowe decyzje, także te dotyczące obronności, podejmowała wąska grupa skupiona wokół następców marszałka Piłsudskiego, z marszałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym na czele. Taki system osłabiał mechanizmy demokratycznej kontroli i mógł prowadzić do błędnych decyzji, podejmowanych bez szerokiej debaty.

Jak ugryźć taki temat na maturze?

Jeśli taki temat faktycznie pojawiłby się na egzaminie, kluczem do sukcesu byłoby wyjście poza schemat "Niemcy mieli więcej czołgów".

Pokaż zależności. Nie wystarczy wymienić problemów. Musisz pokazać, jak np. propaganda wpływała na nastroje społeczne, a konflikty narodowościowe osłabiały jedność kraju.

Analizuj, a nie opisuj. Zamiast pisać, że "była bieda na wsi", wyjaśnij, jak wpływała ona na morale rekrutów czy zdolność państwa do finansowania armii.

Zamiast pisać, że "była bieda na wsi", wyjaśnij, jak wpływała ona na morale rekrutów czy zdolność państwa do finansowania armii. Wykorzystaj źródła. Matura z historii to praca ze źródłami. Poszukaj fragmentów pamiętników z epoki, danych statystycznych dotyczących struktury narodowościowej czy artykułów z przedwojennej prasy, aby uwiarygodnić swoją argumentację.