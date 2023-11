Kim jest Arkadiusz Tańcula?

Arkadiusz Tańcula to prawdziwy fenomen Internetu. Obecnie na Instagramie obserwuje go niemal pół miliona osób. A jak wyglądały jego początki? Tańcula urodził się w 1989 roku w Tomaszkowicach pod Wieliczką. Jeszcze jako gimnazjalista miał okazję poznać Artura Szpilkę, z którym trenował w klubie Górnik Wieliczka. Jednak oprócz sztuk walki, dużą wagę przywiązuje do swojej edukacji. W Krakowie uczył się najpierw w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, a następnie dostał się na jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej, czyli na automatykę i robotykę. Pracy w zawodzie nie zamierzał jednak podjąć. Bardziej interesowało go aktorstwo.

Arkadiusz Tańcula: od aktora w serialu paradokumentalnym do słynnego infuencera

Karierę w telewizji zaczął od występów w spotach reklamowych, później popularność przyniósł mu angaż w serialu paradokumentalny "Lombard. Życie pod zastaw", gdzie wcielił się w rolę gangstera Ryżego. Chociaż telewizja dała mu rozpoznawalność, to sztuki walki okazały się jego największą miłością. Arkadiusz Tańcula jest uznawany za jednego z najlepszych polskich zawodników federacji freakfightowych. Na koncie ma już wiele walk i wiele zwycięstw. Zobacz w galerii, jaki jest prywatnie Arkadiusz Tańcula.

