Jarmark Bożonarodzeniowy na Runku Głównym w Krakowie

W piątek, 24 listopada wystartował na Rynku Głównym w Krakowie Jarmark Bożonarodzeniowy. Już teraz w niezwykłym otoczeniu miejskich iluminacji świątecznych można znaleźć tam wyjątkowe prezenty, które przywieźli do stolicy Małopolski wystawcy z całego świata. Wśród nich można znaleźć jedyne w swoim rodzaju, a nawet kolekcjonerskie produkty z Litwy, Ukrainy, Słowacji, Węgier, a nawet z odległego Nepalu. To świetne miejsce, aby zainspirować się i znaleźć prezenty dla bliskich, nawet dla tych o niezwykle wysublimowanym guście.

Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie

Jak można łatwo się domyślić, ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie do najtańszych nie należą. Chociaż oferta w tym roku jest bogata i bez problemu można znaleźć pomysły na wyjątkowe prezenty świąteczne, należy grubo napakować portfele przed wyjściem z domu. Uwagę zwracają przede wszystkich ceny bombek, które zaczynają się od 50 złotych za sztukę. Mimo tego, że to dla niektórych kwota zaporowa, warto podkreślić, że to produkty jedyne w swoim rodzaju, kolekcjonerskie, zaś piękne i bogate zdobienia ozdób choinkowych sprawiają, że są warte swojej ceny. Podobna sytuacja ma miejsce na innych stoiskach z wyrobami rzemieślniczymi. Przykładowo ceny obrusów i bieżników zaczynają się od około 500 złotych i idą w górę.

Paragony grozy na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie

O ile wysokie ceny za produkty rzemieślnicze są zrozumiałe — nierzadko ręcznie robione, w niewielu egzemplarzach, muszą kosztować więcej niż produkty z sieciówek. Niestety nie można tego samego powiedzieć o punktach gastronomicznych. Jeśli planujemy zjeść podczas spacerowania po targach, również musimy przygotować się na duży wydatek. Uwagę zwracają m.in. ceny zapiekanek. Danie, kojarzone typowo jako tanie jedzenie dla studentów, na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie kosztuje aż 35 złotych za sztukę. Podobnie jest z mięsem, które sprzedawane jest na stoiskach. Warto zwrócić uwagę, że na cennikach mamy podane kwoty za 100 gram dania. Przykładowo żeberka z grilla kosztują 25 złotych/100 gram. To oznacza, że jeśli kupić standardową porcję tego dania, zapłacimy około 100 złotych i to bez żadnych dodatków.

