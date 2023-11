Zima zaskoczyła kierowców w Krakowie. Stłuczka za stłuczką, a synoptycy zapowiadają dalsze opady śniegu

Od rana w poniedziałek, 27 listopada na ulicach w Krakowie panują trudne warunki spowodowane opadami śniegu. Jak podaje PAP, doszło już do 14 kolizji. Na szczęście stłuczki nie mają poważnych konsekwencji zdrowotnych dla uczestników. Nie ma informacji, by ktoś został ciężko ranny. Mundurowi apelują do kierowców o dostosowanie się do trudniejszych warunków i poruszanie się po mieście z mniejszą prędkością.

- Warunki na drogach są trudniejsze, ale do poważnych wypadków nie doszło. Należy się przyzwyczajać zimowych warunków. Widoczność będzie gorsza, zwłaszcza po zmroku. Zdejmijmy nogę z gazu, zwracajmy uwagę na pieszych. Nawierzchnie dróg mogą być bardziej śliskie. Kto nie zmienił opon na zimowe – najwyższy czas, aby to zrobił – powiedział Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

Prognozy synoptyków wskazują, że opady śniegu w Krakowie utrzymają się podczas kolejnych dni. IMGW ostrzega też przed ujemnymi temperaturami, powodującymi powstawanie "szklanki" na jezdni.

