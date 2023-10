WIADOMOŚCI

Tak mieszka Justyna Kowalczyk-Tekieli. Góralska chata robi wrażenie [GALERIA]

Klaudia Bobela 12:57

Justyna Kowalczyk-Tekieli to kultowa postać na polskiej scenie wybitnych sportowców. Olimpijka na co dzień mieszka w Kasinie Wielkiej, która wbrew temu, co ma w swojej nazwie, jest niewielką miejscowości w powiecie limanowskim. Jej piękna góralska posiadłość została urządzona w tradycyjnym stylu i jest niemal w całości wyłożona drewnem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda w środku jej dom.