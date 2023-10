Gotowała obiady Janowi Pawłowi II. Nie żyje bliska przyjaciółka papieża

Straż miejska wraca do karania za to wykroczenie. Posypią się mandaty

Nie żyje siostra Germana Wysocka. Przygotowywała posiłki dla papieża Jana Pawła II

Zmarła siostra Germana Janina Wysocka, zakonnica należąca do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego oraz członkini Rodziny Papieskiej (Familia Papale) w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Siostra Germana była odpowiedzialna za przygotowywanie posiłków dla papieża Polaka. - To była osoba bardzo troskliwa i wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Rozpoczęła swą posługę dla papieża Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej 18 października 1978 roku. Zmarła w wigilię 45. rocznicy rozpoczęcia tej pracy - powiedziała Radiu Watykańskiemu s. Olga Ewa Podsadnia, przełożona generalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Zmarła zakonnica i przyjaciółka Jana Pawła II urodziła się w 1931 r. w Kaczynie (woj. świętokrzyskie). Do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego wstąpiła mając 17 lat. W zakonie spędziła 65 lat. Z Karolem Wojtyłą poznała się jeszcze w "czasach krakowskich" papieża. Sercanki pracują bowiem w krakowskiej kurii metropolitalnej. Do Rzymu trafiła w 1970 r. Najpierw pracowała w Domu Biskupim, a później w domu kardynała Andrzeja Marii Deskura. Po śmierci Jana Pawła II wróciła do Polski i pracowała w kuchni dla kard. Stanisława Dziwisza. Jak podaje ekai.pl, od 1 września 2016 r. ze względu na stan zdrowia zamieszkała we wspólnocie Domu Chrystusa Króla w Krakowie, a od 7 stycznia 2017 r. przebywała w zakonnej infirmerii, gdzie zmarła.

Kiedy pogrzeb siostry Germany Wysockiej?

Pogrzeb siostry Germany Wysockiej odbędzie się we wtorek, 24 października. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Wówczas wierni odmówią różaniec. Msza święta pogrzebowa sprawowana będzie o godz. 9.30. Pochówek odbędzie się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. O godz. 11.30 nastąpi odprowadzenie ciała zmarłej zakonnicy do grobowca.

