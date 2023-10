i Autor: Joanna Adamik/domena publiczna/wikipedia, manfredrichter/cc0/pixabay Bp Damian Muskus zbiera pieniądze na leczenie chorej na SMA Kamilki z Nowego Targu.

Bp Muskus w akcji

Pastorał zamienił na miotłę i ruszył do roboty! Biskup pracuje w pocie czoła, zamiata liście na ulicy

Jak obiecał, tak zrobił. Biskup Damian Muskus zamienił pastorał na miotłę, a szaty pontyfikalne na kamizelkę odblaskową i ruszył do pracy. Na zlecenie ojców bernardynów z Alwernii duchowny zamiatał liście. Wcześniej do podobnego zajęcia zatrudnił go proboszcz z Bolechowic. W tej miejscowości bp Muskus przycinał też trawnik. Pracowity hierarcha zbiera w ten sposób pieniądze na leczenie Kamilki z Nowego Targu.