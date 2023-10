Biskup chciałby zarabiać 1000 zł za godzinę. Pilnie szuka pracy, mówi o "szczytnym celu"

Cięli chłopaka maczetami, ale według sądu nie chcieli go zabić. Życie Miłosza wycenione na 150 tys. zł

Bp Damian Muskus szuka pracy. Chce zarabiać 1000 zł na godzinę!

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus szuka pracy. Duchowny podejmuje się nowych wyzwań nie dlatego, że papież Franciszek zwolnił go z obowiązków pełnionych w ramach Kościoła krakowskiego, lecz dlatego by pomóc choremu dziecku. Chodzi o 3-letnią Kamilkę Gil z Nowego Targu, cierpiącą na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) i zbierającą pieniądze na najdroższy lek świata. Biskup zadeklarował, że może wykonywać prace ogrodnicze polegające na przycinaniu iglaków i koszeniu trawników. Przy okazji zwrócił uwagę, że wiele ogrodów należących do wspólnot kościelnych jest zaniedbanych! Za usługi duchownego trzeba jednak zapłacić krocie. Bp Muskus zażyczył sobie aż 1000 złotych za roboczogodzinę! Oczywiście stawka wynika z chęci uzbierania jak najwyższej kwoty na leczenie Kamilki.

- Żeby przyśpieszyć zamknięcie tej zbiórki raz na zawsze, podjąłem decyzję o poszukiwaniu pracy zarobkowej. Mogę np. wykonać prace pielęgnacyjne w ogrodzie, a konkretnie przycinanie iglaków, koszenie trawników itp. Zatrudnić mnie mogą osoby prywatne, jak i instytucje, w tym kościelne. (Ostatnio widziałem jeszcze kilka nieuporządkowanych ogrodów plebańskich i klasztornych). Preferowane będą oferty od osób i instytucji mieszkających, bądź prowadzących swoją działalność w odległości do 100 km od Krakowa. W przypadku bardzo, ale to bardzo dużych ofert, nie wykluczam dojazdu do odleglejszych lokalizacji (np. na Podkarpacie). Zapomniałbym o jeszcze jednej dość ważnej rzeczy – stawce za roboczogodzinę. Niestety z różnych względów nie może być ona niska. Żeby było łatwiej liczyć umówmy się na symboliczne 1000 zł - napisał na FB bp Damian Muskus.

Zbiórka na leczenie chorej Kamilki z Nowego Targu jest prowadzona na portalu siepomaga.pl.

Kim jest bp Damian Muskus?

Bp Damian Muskus nie po raz pierwszy daje się poznać jako aktywny użytkownik mediów społecznościowych i wolontariusz zaangażowany w pomoc chorym. Hierarcha w przeszłości zlicytował swój złoty pierścień biskupi, nawiązując przy okazji to słynnego cytatu z filmu "Kler". Zdarzyło mu się też skrytykować pomysł odprawienia mszy św. w intencji udanej fuzji Lotosu i Orlenu. Dla Kamilki z Nowego Targu bp Muskus został szefem kuchni, a dla chorej Zosi zlicytował "papieskie" buty.

Urodzony w Leżajsku (woj. podkarpackie) Damian Muskus biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej został w 2011 r. Święcenia otrzymał wraz z kard. Grzegorzem Rysiem. Pełnił funkcję koordynatora generalnego komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Jest członkiem Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Pełni ponadto funkcję delegata KEP ds. Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przed nominacją biskupią był między innymi rektorem Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Do zakonu wstąpił jako 19-latek w 1986 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r.

