Rzucił się z nożem na policjanta. Padły strzały. 26-latek nie żyje

Zubrzyca Dolna. 26-latek zaatakował nożem policjanta. Zginął w wyniku postrzału

Dramatyczny przebieg miała interwencja policji, do której doszło w środę, 18 października w Zubrzycy Dolnej (powiat nowotarski). Według zgłoszenia agresywny mężczyzna miał się znajdować pod wpływem narkotyków i groził bliskim przy użyciu noża. Niestety przyjazd funkcjonariuszy nie przyczynił się do uspokojenia 26-latka, a wręcz przeciwnie. Mężczyzna zaatakował nożem mundurowych, raniąc jednego z nich w tułów. Poszkodowany funkcjonariusz trafił do szpitala. Wobec agresora użyto tasera i pałki służbowej, lecz nawet to na niego nie podziałało.

Gdy 26-latek zranił interweniującego funkcjonariusza, inny z policjantów użył służbowej broni palnej. Ranny mężczyzna był reanimowany, jego życia nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.

- Dzisiaj (18.10. br.) w godzinach rannych w Zubrzycy Dolnej, w powiecie nowotarskim policjanci zostali wezwani na interwencję domową wobec agresywnego 26-letniego mężczyzny, który miał według zgłoszenia być pod wpływem narkotyków i groził rodzinie nożem. Kiedy pod wskazany adres przyjechał patrol policji na miejscu była już załoga karetki pogotowia. Ratownicy nie mogli podjąć swoich czynności, gdyż mężczyzna był bardzo pobudzony i miał w ręce nóż, którego nie chciał odrzucić. Podczas podjętej interwencji policjanci zostali zaatakowani przez agresora nożem. W związku z czym funkcjonariusze użyli tasera oraz pałki służbowej. Użycie tych środków przymusu bezpośredniego nie poskutkowało i mężczyzna zranił policjanta. Wtedy też w celu ochrony własnego życia oraz innych funkcjonariuszy jeden z policjantów użył broni służbowej raniąc napastnika. Policjant został ugodzony w tułów i został zabrany do szpitala. Mężczyzna był reanimowany jednakże około godz. 11 zmarł. Wszelkie czynności na miejscu nadzoruje prokurator - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

