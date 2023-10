Krzeszowice. Wandal zniszczył obraz proroka Eliasza. Siekierą zaatakował świętego

Obraz przedstawiający proroka Eliasza został zaatakowany przez wandala uzbrojonego w siekierę! Potraktowany niebezpiecznym przedmiotem wizerunek świętego został "wzbogacony" o kilka widocznych rys. Zabytkowy obraz pochodzi z pierwszej połowy XIX w. i znajdował się w kapliczce umieszczonej na terenie gminy Krzeszowice.

Na miejsce chuligańskiego ataku został wysłany policyjny patrol. W trakcie przeczesywania okolicy funkcjonariusze zauważyli rowerzystę, który odpowiadał wizerunkowi sprawcy. Okazał się nim 35-latek z gminy Krzeszowice. Na sprawstwo mężczyzny wskazywała również znaleziona przy nim siekiera.

35-latek przyznał się do zarzutów. Grozi mu nawet 8 lat więzienia

35-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Kolejnego dnia policjanci doprowadzili podejrzanego do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, gdzie usłyszał dwa zarzuty: uszkodzenia zabytku oraz publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, do czego się przyznał. Za popełnione przestępstwa grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

