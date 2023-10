Młody kierowca przeszacował możliwości samochodu. Terenówka utknęła w rzece

Oficjalne wyniki wyborów do Senatu 2023 w Małopolsce. Wiemy, kto wygrał w województwie? PKW przekazało dane

Kierowca terenówki utknął w rzece. Przeszacował możliwości samochodu

Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach interweniowali w nietypowej sprawie. Mundurowi zostali powiadomieni o samochodzie, który utknął w rzece Sole na pograniczu Zasola i Łęk. Natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zobaczyli samochód terenowy oraz kilka osób próbujących wydostać go z rzeki. Pechowym kierowcą terenówki okazał się 25-letni mieszkaniec gminy Kęty.

Młody kierowca zapłaci wysoki mandat za niszczenie przyrody

Zgodnie z artykułem 81 Kodeksu Wykroczeń, za niszczenie obszarów wodnych grozi grzywna do 1000 złotych i właśnie karę w takiej wysokości policjanci nałożyli na 25-letniego kierowcę terenówki. Mundurowi przypominają, że szczególnie chronione są również tereny leśne. W polskim prawie obowiązuje zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, a jedynie znaki informujące o prawie wjazdu dają taką możliwość. Trzeba zwracać również uwagę na tereny prywatne, w tym pola uprawne czy łąki oraz drogi dojazdowe do pól. Zniszczenie takiej drogi również łączy się z konsekwencjami finansowymi.

