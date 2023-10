Oficjalne wyniki wyborów do Senatu 2023 w Małopolsce. Wiemy, kto wygrał w województwie? PKW przekazało dane

Rusza proces Norwega Ingebrigta G. Jest oskarżony o zabójstwo Pameli z Oświęcimia

12 grudnia 2023 r. rozpocznie się proces Norwega Ingebrigta G. oskarżonego o zabójstwo byłej partnerki - Pameli z Oświęcimia oraz porwanie ich wspólnej córki Mii. Jak podaje PAP, na tę chwilę sąd wyznaczył dwa terminy rozpraw. Prokuratura już w sierpniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko cudzoziemcowi. Do potwornej zbrodni w Oświęcimiu doszło w listopadzie zeszłego roku. Bezpośrednią przyczyną śmierci Pameli było wykrwawienie. Kobieta była wielokrotnie raniona ostrym narzędziem. Bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu Ingebrigt G. porwał córeczkę Mię i wywiózł ją z Polski. Został zatrzymany na terytorium Danii. Do Polski wrócił w ramach procedury ekstradycji. Oskarżonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Norweg był poczytalny. Może odpowiadać karnie za swoje czyny

Ingebrigt G. podczas śledztwa został poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli nie zakwestionowali jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów, jak i w toku postępowania. To oznacza, że może odpowiadać karnie za swoje czyny. W przeszłości Norweg leczył się psychiatrycznie.

