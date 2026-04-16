Nowe miejsce wypoczynku w Krakowie. Samorząd kupił 13 hektarów lasu

Kraków kupuje 13 hektarów lasu. Miasto wydało niemal milion złotych

Krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej sfinalizował bardzo ważną transakcję, włączając do gminnego majątku aż 13 hektarów zalesionych gruntów na terenie Swoszowic. Przejęcie pięciu parceli od prywatnego inwestora w okolicach Baryczy wpisuje się w plan magistratu, który zakłada stałe podnoszenie poziomu zalesienia miasta i oddawanie Krakowianom nowych miejsc do spacerów. Według informacji przekazanych przez jednostkę wartość tego zakupu wyniosła dokładnie 997 tysięcy złotych.

Nabyte właśnie grunty stanowią w ogromnej mierze pełnoprawne lasy, chociaż pewien ich fragment to tereny zadrzewione, mogące w niedalekiej przyszłości zyskać oficjalny status obszaru leśnego. Na tym terenie rosną przede wszystkim imponujące, niemal 70-letnie graby, w towarzystwie licznych dębów, lip oraz jaworów, co wspólnie buduje niezwykle cenne przyrodniczo środowisko. Takie bogactwo flory jest absolutnie niezbędne do utrzymania pierwotnego klimatu tego miejsca i ochrony bytujących tu zwierząt.

Przejęcie tych konkretnych parceli umożliwi miastu znaczne rozbudowanie spójnego systemu ogólnodostępnych terenów zielonych. Gęste zalesienie w przestrzeni zurbanizowanej odgrywa kluczową rolę. Roślinność funkcjonuje jako gigantyczny filtr oczyszczający powietrze ze szkodliwych pyłów i generujący niezbędny tlen. Drzewa rewelacyjnie stabilizują też warunki mikroklimatyczne, ograniczając uciążliwe zjawisko miejskiej wyspy ciepła, a także świetnie magazynują wodę opadową, co ratuje nas w dobie globalnego ocieplenia i nawracających susz. Dla mieszkańców to z kolei idealna przestrzeń relaksu z dala od betonu.

