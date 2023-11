Ksiądz wywrócił się w kościele, wysypał wszystkie hostie. Jest reakcja

QUIZ: jak dobrze pamiętasz lata 90.? To wyzwanie nie tylko dla millenialsów!

Ksiądz upadł podczas mszy

Wypadek może zdarzyć się każdemu, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy wykonywanego zawodu. Nieoczekiwane sytuacje dotykają również osób duchownych. Do takiego zdarzenia doszło w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Podczas rozdawania komunii świętej ksiądz nagle stracił równowagę na schodkach prowadzących do tabernakulum, przewrócił się i upuścił kielich z komunikantami. Hostie rozsypały się na posadzkę, a wierni zamarli. Stanem zdrowia poszkodowanego kapłana natychmiast zainteresowali się ministranci, którzy udzielili mu pomocy. Na szczęście bolesny upadek nie miał poważnych konsekwencji zdrowotnych dla księdza.

Nagranie z incydentu trafiło do sieci. Film obejrzało ponad 13 milionów osób. Zebrał on również ponad 21 tysięcy komentarzy. Niektórzy szydzili z duchownego, który uległ wypadkowi, jednak wiele osób przejęło się stanem starszego księdza.

Do zdarzenia odniósł się również ksiądz Sebastian Picur, duchowny, który prowadzi popularny kanał na TikToku, obserwowany przez ponad 700 tysięcy internautów. Duchowny w jednym z opublikowanych filmów tłumaczy jak należy się zachować w takiej sytuacji.

- W takiej sytuacji oczywiście należy pomóc księdzu, zwłaszcza jak jest to człowiek starszy - mówi ks. Piotr Picur.

Pozostaje też kwestia rozsypanych komunikantów, które należy potraktować w sposób szczególny.

- Trzeba z jak największym szacunkiem odnieść się do ciała Chrystusa, do Komunii Świętej - podkreśla ks. Picur. - Kapłan powinien zebrać wszystkie komunikanty, a także ich fragmenty, jeżeli są pokruszone. I najlepiej puryfikaterzem, specjalną chustą, przetrzeć to miejsce, aby zebrać wszystkie elementy Komunii Świętej.

Internauci życzą zdrowia duchownemu

Pod filmem opublikowanym przez księdza Sebastiana pojawiło się wiele komentarzy. Tym razem ci, których sytuacja rozbawiła, byli w zdecydowanej mniejszości. Część internautów rozpoznała poszkodowanego duchownego. Wiele osób życzyło mu zdrowia i wspierało modlitwą.

"Znam tego księdza bardzo dobrze, jest to osoba starsza. Ma trochę problemów ze zdrowiem. Z czego co wiem to nic mu się nie stało, przykra sytuacja"

"Ksiadz Wlodzimierz... strasznie mi go żal, dobrze, że nic mu nie jest"

"Szkoda tego księdza . mam nadzieję że nic mu się nie stało . i dużo zdrówka dla niego"

"Biedny ksiądz Włodzimierz, modlę się za niego"

- czytamy w komentarzach.

