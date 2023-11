Kto napisał tę lekturę? Przetestuj w quizie swoją pamięć ze szkolnej ławki! [QUIZ]

Quiz. Potrafisz dopasować lekturę do autora? Sprawdź swoją pamięć!

Z lekturami szkolnymi jest często tak, że nie przepadamy za nimi, gdy jak miecz Damoklesa wisi nad nami widmo sprawdzianu czy kartkówki. Co gorsza, gdy jest forma sprawdzenia wiedzy zakrawa tylko na szczegółowe pytania z treści, a niekoniecznie z właściwej interpretacji i zrozumienia danej książki. Dlatego właśnie do kanonu lektur szkolnych często wraca się po latach i dopiero wtedy docenia się ich wartość. Choć czasem wydają się one zupełnie nieaktualne i nieprzystające do obecnej sytuacji, to dopiero wnikliwa lektura pozwoli dostrzec w nich problemy, refleksje i zagadnienia, które są uniwersalne i ponadczasowe dla ludzi żyjących w każdej epoce. Ilu wśród nas takich Wokulskich z "Lalki", którzy choć świetnie radzą sobie w biznesie, mają dwie lewe ręce jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Ilu Sopliców, którzy popełnili ogromny błąd, a teraz za wszelką cenę chcą go odpokutować i zrehabilitować się w oczach innych? Choć tego możemy już nie pamiętać, podstawowa wiedza i elokwencja nakazuje przynajmniej znać autorów arcydzieł literackich czytanych w szkole. Kto napisał tę lekturę? Sprawdźcie swoją wiedzę w poniższym quizie!

Kto napisał tę lekturę? Przetestuj w quizie swoją pamięć ze szkolnej ławki! Pytanie 1 z 10 Arcydzieło literatury zaliczane również do kanonu lektur szkolnych, "Mistrza i Małgorzatę" napisał: Fiodor Dostojewski Michaił Bułhakow Aleksander Puszkin Dalej

