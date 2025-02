– Usiłowanie gwałtu na nieletniej to bardzo poważny zarzut, a fakt, że podejrzany jest na wolności może realnie wpłynąć na pokrzywdzoną, zwłaszcza w kontekście tego, że dopiero zostanie przesłuchana przez sąd. Dla mnie, emerytowanego już policjanta z wieloletnim doświadczeniem, to niezrozumiała decyzja zwłaszcza, że co do tego, że 13–latka została napadnięta i pobita nie ma żadnych wątpliwości. Powinien zostać aresztowany tymczasowo przynajmniej na miesiąc – skomentował Dariusz Nowak, były rzecznik prasowy małopolskiej policji, naczelnik wydziału dochodzeniowo–śledczego.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, złożyła już zażalenie na decyzję sądu w sprawie aresztu tymczasowego. Zostanie ono rozpoznane przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Stanie się to najprawdopodobniej po przesłuchaniu pokrzywdzonej.

Czy do tego czasu 13–latka jest bezpieczna? W takim przypadku policja nie ma obowiązku otaczać pokrzywdzoną dodatkową ochroną. Jeśli podejrzany złamałby zakaz kontaktu i zbliżania się, to takie zgłoszenie musiałoby wpłynąć na policję, ale to i tak nie oznaczałoby zatrzymania podejrzanego. Policja o tym fakcie powiadomiłaby sąd i dopiero sąd mógłby podjąć decyzję o zmianie środków zapobiegawczych.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 24-28 lutego 2025 r. obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z tym, w całym kraju każdy zainteresowany może uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

Pokrzywdzeni przestępstwem mają możliwości skorzystania z funkcjonującej w Ministerstwie Sprawiedliwości, całodobowej linii pomocy pokrzywdzonym, w ramach której można uzyskać anonimowo informacje o możliwości pomocy prawnej oraz psychologicznej, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu w kraju. Z linią można skontaktować się:

telefonicznie - pod numerem +48 222 309 900;

mailowo – pod adresem [email protected];

przez czat i wideorozmowę – na stronie numersos.pl.

