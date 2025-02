Autor:

Spis treści

Walentynki 2025. Święto zakochanych już za chwilę!

Walentynki obchodzimy dokładnie 14 lutego. To właśnie tego dnia wszyscy zakochani obdarowują się prezentami oraz wyznają sobie miłość. W tym roku termin walentynek sprzyja wyjazdom, bowiem 14 lutego wypada w piątek. Wiele par planuje więc wyjazdy na city breaki tylko we dwoje. Co ciekawe, z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się także walentynkowe pobyty w sanatoriach wśród kuracjuszy, którzy łączą przyjemne z pożytecznym. Weekend w uzdrowisku z ukochaną osobą to świetny pomysł - gdzie jednak warto wyjechać?

Wyjazd na walentynki do uzdrowiska? Ależ oczywiście! Kuracjusze już rezerwują pokoje

Walentynkowy pobyt w uzdrowisku, choć może wydawać się nudny, to wcale taki nie jest! Okazuje się bowiem, że w niektórych ośrodkach tego typu organizowane są uroczyste kolacje z okazji święta zakochanych, wspólne kąpiele rehabilitacyjne czy nawet wieczorne dancingi! Nic więc dziwnego, że takie oferty przemawiają do kuracjuszy, którzy chętnie rezerwują pokoje z dużym wyprzedzeniem.

Uzdrowiskowe walentynki możesz spędzić m.in. w Świeradowie-Zdroju w Domu Zdrojowym lub w ośrodku Sanus, gdzie na odwiedzających czeka nocleg w apartamentach lub pokojach LUX, pełne wyżywienie, pijalnia wody, dostęp do sauny czy jacuzzi oraz butelka wina na powitanie w pokoju. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia uroczystej kolacji walentynkowej, lecz trzeba poinformować o tym obsługę przed przyjazdem.

Jeśli nie Świeradów-Zdrój, być może Rabka-Zdrój? Dokładnie w ośrodku "Świt" w uzdrowisku można zarezerwować aż 7-dniowy pobyt walentynkowy, w którego skład wchodzi:

Całodzienne wyżywienie - 3 posiłki dziennie serwowane do stolika

Wieczorek powitalny w ośrodku

Bal Walentynkowy w kawiarni koncertowej

6 zabiegów dostępnych bez konsultacji lekarskiej (2 x okłady borowinowe, 2 x masaże odcinkowe, 2x inhalacje solankowe).

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie z obu miejscowości uzdrowiskowych, zachęcamy do sprawdzenia!