Łukasz Gibała tnie koszty w urzędzie miasta. Dyrektorzy departamentów tracą stanowiska

W Urzędzie Miasta Krakowa weszła w życie reforma strukturalna wprowadzona przez prezydenta Łukasza Gibałę .

. Najważniejsza decyzja dotyczy zamknięcia sześciu departamentów w magistracie , co ma usprawnić zarządzanie i przynieść około 2,3 mln zł oszczędności w skali roku.

, co ma usprawnić zarządzanie i przynieść około 2,3 mln zł oszczędności w skali roku. Nowe kompetencje i bezpośredni nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi przypadły zastępcom prezydenta, skarbnikowi, sekretarzowi miasta oraz dyrektorowi magistratu.

oraz dyrektorowi magistratu. Częścią zmian jest również utworzenie w urzędzie nowego Biura ds. Zdrowia, które rozpocznie działalność 1 grudnia 2026 roku.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała likwiduje departamenty i zwalnia dyrektorów

W krakowskim magistracie z dniem podpisania zaczęło obowiązywać nowe zarządzenie, które gruntownie przebudowuje pracę urzędu. Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oficjalne dokumenty potwierdzają, że ze struktury organizacyjnej wykreślono sześć departamentów. Zlikwidowano jednostki odpowiedzialne za edukację, politykę społeczną, sprawy obywatelskie, gospodarkę komunalną, zrównoważony rozwój oraz markę Kraków.

W efekcie tych decyzji swoje dotychczasowe posady stracą dyrektorzy zamykanych jednostek. Włodarz miasta ocenił, że „ten dodatkowy szczebel zarządczy jest zbędny” i w żaden sposób nie pomaga w sprawnym kierowaniu metropolią. Według wyliczeń wyeliminowanie tych stanowisk przyniesie budżetowi oszczędności sięgające około 2,3 miliona złotych w skali roku.

Krakowski magistrat wyjaśnia w komunikacie dalsze kroki: „W ślad za podpisanym przez prezydenta zarządzeniem likwidującym ten szczebel struktury zarządczej zostaną uruchomione działania kadrowe zmierzające do rozwiązania stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska dyrektorów departamentów lub innej ich alokacji w strukturze UMK/GMK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy”.

Nagłe zwolnienia nie grożą natomiast szeregowym urzędnikom, którzy do tej pory pracowali na rzecz dyrektorów. Zgodnie z zapowiedziami otrzymają oni inne obowiązki służbowe lub zostaną przeniesieni do tych wydziałów, które posiadają aktualnie wolne wakaty.

Nowy podział kompetencji w Urzędzie Miasta Krakowa. Kto nadzoruje miejskie spółki?

Zlikwidowanie departamentów oznacza, że bezpośrednią kontrolę nad poszczególnymi komórkami sprawować będą teraz wiceprezydenci. Pierwszy zastępca prezydenta, dr Karol Wałachowski, przejął obowiązki związane z architekturą, planowaniem przestrzennym, geodezją i ochroną środowiska, a także z funduszami europejskimi, turystyką oraz przedsiębiorczością. Będzie on również nadzorował działania Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Obszary infrastruktury, gospodarki komunalnej oraz kultury trafiły pod skrzydła drugiego wiceprezydenta - Jana Hoffmana. To właśnie jemu będą podlegać najważniejsze miejskie spółki, takie jak MPK, MPEC, Krakowski Holding Komunalny, Arena Kraków czy Wodociągi Miasta Krakowa. Z kolei trzecia zastępczyni, Elżbieta Kois-Żurek, odpowiada od teraz za edukację, politykę społeczną i zdrowie, a od 1 grudnia 2026 roku w urzędzie ruszy dodatkowo nowe Biuro ds. Zdrowia.

Nadzór nad miejskimi finansami, obejmujący podatki oraz budżet, powierzono Skarbnikowi Miasta. Sekretarz Miasta będzie natomiast odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa, ewidencję pojazdów, sprawy obywatelskie i kontrolę nad Strażą Miejską. W urzędzie nadal będą pracować Pełnomocnicy Prezydenta, których zadania obejmują między innymi politykę senioralną, klimat oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Sonda Czy uważasz, że Łukasz Gibała sprawdzi się jako prezydent Krakowa? Tak Nie