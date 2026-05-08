Łukasz wyszedł z domu nie informując, dokąd idzie. 17-latek poszukiwany przez policję

Co wiadomo o zaginięciu Łukasza Seweryna z Krakowa? Rysopis 17-latka

Komisariat Policji VII w Krakowie opublikował rysopis zaginionego 17-latka, który może pomóc w jego identyfikacji. Łukasz ma około 175 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Charakteryzują go ciemne włosy i piwne oczy.

W dniu zaginięcia Łukasz Seweryn był ubrany w szarą koszulkę z krótkim rękawem, krótkie dżinsowe spodnie oraz czarne buty marki NIKE. Miał na sobie również pasek do spodni z klamrą z napisem VANS. Co więcej, w chwili opuszczenia domu posiadał przy sobie granatowy worek. Te szczegóły są niezwykle ważne i mogą pomóc świadkom w przypomnieniu sobie, czy widzieli chłopca w tym konkretnym dniu lub później. Wszelkie informacje, nawet te z pozoru błahe, mogą mieć ogromne znaczenie dla śledczych prowadzących sprawę zaginionego Łukasza Seweryna.

Apel policji w sprawie Łukasza Seweryna. Pomóż w poszukiwaniach!

Mundurowi apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego pobytu. Każdy, kto widział 17-latka lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o natychmiastowy kontakt ze służbami. Informacje można przekazywać bezpośrednio do Komisariatu Policji VII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-911. Można również skorzystać z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112, który jest dostępny przez całą dobę. Policja zapewnia anonimowość wszystkim informatorom. Rodzina Łukasza Seweryna i służby z niecierpliwością czekają na każdy sygnał, który pozwoli zakończyć ten dramatyczny czas niepewności i sprowadzić chłopca bezpiecznie do domu.

