Potężne centrum logistyczne powstaje w Krakowie. Zatrudnienie dla ponad 2 tysięcy osób

Stolica Małopolski świętuje rozpoczęcie prac nad nowoczesnym centrum technologicznym i logistycznym 7R Hub Nowa Huta. Podczas uroczystego wmurowania kamienia węgielnego obecny był prezydent miasta Aleksander Miszalski oraz delegacje firm Kraków Nowa Huta Przyszłości i 7R.

Obiekt zajmie docelowo blisko 230 tysięcy metrów kwadratowych, co uczyni go liderem miejskiej logistyki na skalę europejską i znacząco ożywi gospodarkę wschodnich rejonów Krakowa. Cała inicjatywa opiera się na transformacji dawnych terenów przemysłowych w nowoczesną strefę biznesową.

Twórcy obiektu stawiają na ekologię i niską emisyjność, dlatego zaplanowali instalację pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, a także odnowę otoczenia, w tym posadzenie lasu na obszarze dziesięciu hektarów.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele lokalnego samorządu i biznesu. Obok prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego pojawili się Wojciech Warian kierujący spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz władze firmy 7R, czyli jej dyrektor generalny Andrzej Wroński i założyciel Tomasz Lubowiecki. Włódarz miasta zwrócił szczególną uwagę na fakt, że budowa 7R Hub Nowa Huta wyraźnie stymuluje rozwój gospodarczy wschodnich dzielnic stolicy Małopolski.

„- Tereny objęte projektem strategicznym Kraków – Nowa Huta Przyszłości konsekwentnie przekształcają się w obszar nowoczesnej aktywności przemysłowo-technologicznej, a ten projekt jest jednym z kluczowych elementów tego procesu – zaznaczył Miszalski.”

Ponad dwa tysiące miejsc pracy w Krakowie

Kompleks 7R Hub Nowa Huta to obiekty o planowanej powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych złożą się na najpotężniejszy miejski kompleks logistyczny na kontynencie europejskim. Twórcy kompleksu pomyśleli także o środowisku, wdrażając technologie systematycznie redukujące emisję szkodliwych substancji. Zastosowano tam między innymi zaawansowane systemy zarządzania infrastrukturą, wydajne instalacje słoneczne, rekuperatory połączone z czujnikami dwutlenku węgla oraz powietrzne pompy ciepła charakteryzujące się współczynnikiem efektywności SCOP na poziomie 4,15.

Z perspektywy mieszkańców regionu kluczowym aspektem pozostaje wyraźne ożywienie krakowskiego rynku zatrudnienia. W ostatnim czasie obszar ten borykał się z problemem masowych zwolnień pracowników i wyraźnym zahamowaniem tempa rozwoju zawodowego.

„- Szacuje się, że w hubie powstanie ponad 2 tysiące miejsc pracy, obejmujących zarówno produkcję, jak i zaawansowane obszary technologiczne. To impuls dla lokalnego rynku pracy oraz wzrost znaczenia Krakowa jako ośrodka nowoczesnego przemysłu - zapewnia krakowski magistrat.”

