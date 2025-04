Wydał 10 zł i wydrapał sobie fortunę. Taka suma nie zmieści się do żadnego portfela

Polak zgarnął najwyższą wygraną w losowaniu Eurojackpot. To prawdziwa fortuna!

Nazwa czosnek niedźwiedzi nie wzięła się znikąd. Roślina jest zjadana przez niedźwiedzie budzące się ze snu zimowego. Pojawia się wczesną wiosną. Preferuje żyzne gleby oraz zacienione i wilgotne miejsca. Czosnek niedźwiedzi coraz częściej jest zbierany w celach kulinarnych. Dla ludzi cenne są przede wszystkim liście, dlatego zbiór powinien się odbywać przed zakwitnięciem.

Według rozporządzenia Ministra Środowiska 9 października 2014 r. „W sprawie ochrony gatunkowej roślin”, czosnek niedźwiedzi jest zaliczany do gatunków roślin objętych ochroną częściową. Zbierać można go wyłącznie na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zbiór musi się jednak odbywać w formie zgodnej z prawem. Przede wszystkim należy posiadać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Podczas zbioru należy zachować co najmniej 75 proc. populacji czosnku. Zabronione jest uszkadzanie części podziemnej rośliny. Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", za zbiór czosnku niedźwiedziego niezgodnie z przepisami o ochronie przyrody można otrzymać grzywnę do 5 tysięcy złotych.

Właściwości zdrowotne czosnku niedźwiedziego

Czosnek niedźwiedzi nie tylko świetnie smakuje, ale też słynie z właściwości zdrowotnych i leczniczych. Działa przeciwbakteryjnie i zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego. Stosowano go także przy dolegliwościach układu oddechowego, przy przeziębieniach, zewnętrznie do leczenia ran, przewlekłych chorób skóry i do łagodzenia bóli reumatycznych.

Zawarte w czosnku niedźwiedzim flawonoidy i karotenoidy działają antyoksydacyjnie, czyli przeciwnowotworowo. Ciekawostką jest wykorzystywanie czosnku niedźwiedziego jako repelentu przeciwko owadom.

Szewc spod Wadowic szył buty Janowi Pawłowi II Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie

Nie żyje mężczyzna przysypany przez ziemię. Tragedia na Podhalu