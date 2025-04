Wydał 10 zł i wydrapał sobie fortunę. Taka suma nie zmieści się do żadnego portfela

Okazuje się, że wzdłuż nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej w Krakowie nasadzono złe drzewa. Tak uważa jeden z mieszkańców, który skierował do rady miejskiej skargę na prezydenta Krakowa. Jego pretensje dotyczą brzóz, ponieważ jest uczulony na pyłki tych drzew. Jego zdaniem brzozy należy wymienić na lipy.

- Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy realizacji inwestycji "Budowa linii tramwajowej KST do Górki Narodowej". Zarzuty wskazane w skardze dotyczą zasadzeń różnych gatunków drzew, w tym 198 brzóz, na które skarżący ma uczulenie, w małej odległości od miejsca zamieszkania skarżącego - czytamy w uzasadnieniu uchwały w sprawie złożonej skargi.

Dodatkowo skarżący miał pretensje o brak udzielenia przez urzędników odpowiedzi na jego pismo. Okazało się, że pismo z odpowiedzią zostało przygotowane i zaakceptowane przez dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, jednak... nie zostało doręczone w wyniku niedopatrzenia.

Krakowski magistrat tłumaczy, że brzoza brodawkowata jest gatunkiem rodzimym, który posiada wiele walorów przyrodniczych, zwiększa bioróżnorodność ekosystemu, stanowi habitat dla wielu gatunków ptaków, owadów i innych organizmów. W wyjaśnieniach wskazano również, iż brzoza brodawkowa charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na niekorzystne warunki miejskie.

Mimo to Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMK uznaje skargę za zasadną, co oznacza rekomendację dla całej rady do przyjęcia skargi.

Wymiana brzóz na lipy możliwa, jednak prędko to nie nastąpi

Inwestycja wzdłuż której nasadzono brzozy została odebrana niemal równo rok temu - 24 kwietnia 2024 r. Z informacji magistratu wynika, że nie ma możliwości zlecenia dodatkowych w ramach odebranej już inwestycji. Z kolei nasadzone brzozy są objęte trzyletnią gwarancją i z tego powodu magistrat nie uważa za zasadne, by zamieniać je na inne drzewa. Wymiany można się więc spodziewać najwcześniej za dwa lata.

- W stanowisku wskazano, iż w sytuacji trwającego okresu gwarancyjnego nie jest zasadne, aby w najbliższym czasie dokonać wymiany drzew danego gatunku, mając również na względzie ich dobry stan fitosanitarny, a po zakończeniu okresu pielęgnacji gwarancyjnej, w przypadku braku zachowania żywotności brzóz, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zamierza zastąpić je drzewami innego gatunku. Wskazano, iż zgodnie z zapisami umowy, gwarancja na utrzymanie zieleni trwa 36 miesięcy, od dnia odbioru końcowego w dniu 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2027 r. - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

