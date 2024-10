Magda Gessler w food trucku w Krakowie! Afera wisiała w powietrzu

Magda Gessler szalała w food trucku w Krakowie! "Kuchenne Rewolucje" w niecodziennej scenerii

Magda Gessler to jedna z najbarwniejszych postaci polskiego showbiznesu. Jej "Kuchenne Rewolucje" od lat wzbudzają wielkie emocje. Właścicielka kilkunastu restauracji przybywa do rozmaitych podupadłych lub nie radzących sobie w jakiś sposób lokali i rewolucjonizuje je, nie szczędząc mocnych słów, gestów i odważnych decyzji, które nie zawsze przypadają do gustu właścicielom. Teraz czekamy na zupełnie wyjątkowy odcinek "Kuchennych Rewolucji". Magda Gessler po raz pierwszy w dziejach kosmosu przekroczyła skromne progi food trucka! Surowa gwiazda telewizyjnych metamorfoz tym razem wzięła na celownik nie restaurację w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, a budkę z tak zwanymi piadinami, czyli nadziewanymi plackami z grilla. Już dziś wieczorem dowiemy się, jak to się skończyło. Podobno było gorąco i afera wisiała w powietrzu!

Pani Natalia zaprosiła jednak do siebie gwiazdę telewizji z nadzieją na lepsze jutro

Jak czytamy w zajawce programu, który pojawi się na antenie TVN już dziś wieczorem, właścicielka znajdującego się w Krakowie food trucka miała chyba pewne obawy przed wcieleniem planu Magdy Gessler w życie. Podobno obawiała się, że "będzie śmierdziało", cokolwiek to znaczy! Pani Natalia zaprosiła jednak do siebie gwiazdę telewizji z nadzieją na lepsze jutro. Dziś jej interes związany z food truckiem Via Piada nie idzie do końca tak, jak powinien i bardzo chciałaby podwoić sprzedać swoich piadin z mozzarellą i sosami. Czy to się uda? Co Magda Gessler będzie miała do zaoferowania właścicielce Via Piada i czy efekty będą oszałamiające? Dowiemy się tego już niebawem!

