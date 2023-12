Majątek za pokój w Zakopanem podczas świąt. W sylwestra jeszcze drożej

Zakopane. Górale mają powody do zadowolenia. "Rekordowa frekwencja od czasu lockdownu"

Tegoroczny sezon świąteczno-noworoczny dla górali zapowiada się znakomicie. Wygląda na to, że goście dopiszą, a w niektórych obiektach już teraz brakuje miejsc. Wysoką frekwencję zapewniają między innymi emigranci zarobkowi, którzy zjeżdżają do Polski na Boże Narodzenie.

- Okres świąteczny nie sprzedawał się od czasu lockdownu tak dobrze, jak w tym roku. Zauważamy wyraźne zainteresowanie wypoczynkiem w okresie świątecznym przez wielopokoleniowe rodziny. Drugim trendem, który zauważamy, to rezerwacje od naszych emigrantów zarobkowych sprzed 20-lat, którzy przyjeżdżają spędzić święta pod Giewontem ze swoimi rodzinami. Są to osoby, które wyemigrowały do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Skandynawii czy Hiszpanii. Obłożenie świąteczne według raportów hotelarzy wyniesie średnio ponad 80 proc., co oznacza duży wzrost popytu mając na uwadze przyrost obiektów hotelarskich. Na dzień dzisiejszy niektóre obiekty już raportują 100 proc. obłożenie na okres świąteczno-noworoczny. Są też obiekty, które mają rezerwacje na ten czas na poziomie 50–60 proc. - powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Duże zainteresowanie pobytem w Zakopanem w trakcie okresu świąteczno-noworocznego sprawia, że nie ma do liczyć na obniżki cen. Wręcz przeciwnie, osoby wybierające się na wypoczynek do zimowej stolicy Polski muszą liczyć się z dużym wydatkiem. Mediana cen w obiektach standaryzowanych pod Giewontem na okres świąt Bożego Narodzenia jest poniżej 700 zł za dobę w pokoju dwuosobowym, a mediana na Sylwestra to 820 zł za pokój dwuosobowy. U gaździny pokój na święta i Sylwestra można wynająć od 200 zł w górę. Hotele o wysokim standardzie oferują sylwestrowe pobyty od 1700 zł za noc.

