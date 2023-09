Gdzie rozwodzą się najczęściej w Małopolsce? Mamy nowe dane

Województwo małopolskie liczy obecnie niespełna 3,5 mln mieszkańców. Co ciekawe, w latach 2002-2022 liczba ta wzrosła o 5,9 proc. Tylko w 2022 roku mieszkańcy Małopolski zawarli 15 tys. 404 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 osób. To więcej, niż średnia wartość dla kraju. Z kolei w tym samym roku w Małopolsce odnotowano liczbę 1,2 rozwodów na 1000 osób, co jest wartością niższą, niż średnia krajowa wynosząca 1,6. Co ciekawe, 30,2 proc. mieszkańców Małopolski jest stanu wolnego, a 56,1 proc. osób żyje w małżeństwie. Mimo mniejszej liczby rozwodów na tysiąc mieszkańców w porównaniu do całego kraju, są miasta w Małopolsce w których do rozwodów dochodzi najczęściej. Wszystkie powyższe dane oraz ranking sporządzono na bazie informacji zebranych na portalu „Polska w Liczbach”. Gdzie w Małopolsce rozwodzą się najczęściej? Które miasta są liderem w rankingu? Sprawdźcie w naszej galerii.