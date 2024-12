Mieszkańcy uciekają, turyści przybywają

Małopolskie uzdrowisko pobiło rekord! Takiego wyniku nie było od lat. Kuracjusze dali czadu!

Krynica-Zdrój to malownicze uzdrowisko, które przyciąga do siebie tłumy turystów. W tym roku sezon był wyjątkowo dobry, bowiem miasto pobiło rekord! Okazuje się, że do miejscowości przybyły miliony odwiedzających, którzy przyczynili się do najwyższego wyniku w historii. O jakich konkretnie liczbach mowa oraz co doceniają turyści i kuracjusze w uzdrowisku?