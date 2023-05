Matura: matematyka rozszerzona. Przecieki na Twitterze?! "Ktoś sprawdzał czy legit?"

Matura 2023: matematyka rozszerzona

Matura 2023: matematyka rozszerzona. Uczniowie zmierzą się z zadaniami z arkusza CKE z matematyki na poziomie rozszerzony już w piątek, 12 maja 2023, o godz. 9. Jak informuje CKE, matematyka rozszerzona najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy na maturze 2023 - po języku angielskim. Przystąpienie do tego egzaminu zadeklarowało prawie 82 tys. maturzystów. Jakie zadania znajdą się w arkuszu CKE z matematyki rozszerzonej w formule 2015 i 2023? Jakie będą poprawne odpowiedzi i rozwiązania z matematyki na poziomie rozszerzonym? Zadania z matury z matematyki rozszerzonej rozwiązuje dla "Super Expressu" nasz ekspert, Dariusz Kulma, Nauczyciel Roku, który od lat pomaga uczniom w przygotowaniach do matury za pośrednictwem swojej strony www.jakzdacmaturezmatematyki.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

W oczekiwaniu na arkusz CKE i odpowiedzi z matury 2023 z matematyki rozszerzonej, przypominamy materiały z zeszłego roku - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ, BY ZOBACZYĆ ARKUSZ I ODPOWIEDZI

Matura 2023: matematyka rozszerzona 12.05.2023 - RELACJA NA ŻYWO

godz. 9.00

Ruszyli! Trzymamy kciuki za wszystkich zdających maturę z matematyki rozszerzonej. Przypominamy, że po zakończeniu matury z matematyki rozszerzonej opublikujemy arkusz CKE oraz odpowiedzi naszego eksperta - nauczyciela Dariusza Kulmy.

godz. 8.45: Matura 2023. Matematyka rozszerzona - przecieki na Twitterze?!

Podobnie jak przed innymi egzaminy, tak i przed maturą 2023 z matematyki rozszerzonej w internecie pojawiają się pytania o przecieki. Maturzyści chcieliby zobaczyć zadania z arkusza CKE wcześniej i poznać odpowiedzi i rozwiązania z matematyki w formie przecieków. Na Twitterze znowu pojawia się dużo wpisów, zdjęć, a nawet nagrań wideo, które mogą sugerować przecieki z matematyki rozszerzonej. Nie wierzą w nie jednak już nawet sami maturzyści! Na pytanie jednego z internauty, czy filmik z przeciekami z matury 2023 może być prawdziwy, inny użytkownik szybko sprowadza go na ziemię: - To pewnie scam - wyjaśnia. My też przestrzegamy: nie dajcie się nabrać na przecieki z matematyki rozszerzonej! To mogą być oszustwa, przez które nawet stracicie pieniądze!

godz. 8.35

Od lat najczęściej wybieranym egzaminem dodatkowym jest język angielski na poziomie rozszerzonym. Dużą popularnością cieszyła się też geografia, jednak podczas matury 2023 doszło do zaskakującej zmiany. Kosmicznie trudna matura: matematyka rozszerzona została drugim najchętniej wybieranych przez maturzystów egzaminem dodatkowym! W 2023 roku maturę z matematyki rozszerzonej w formule 2015 i 2023 zdecydowało się zdawać łącznie prawie 82 tys. maturzystów. Trzymamy kciuki za wszystkich!

godz. 8.20

Matematyka rozszerzona to jeden z trudniejszych egzaminów dojrzałości. Wymaga analitycznego myślenia, dużej wiedzy i setek przeliczonych zadań. Jak maturzyści ocenią arkusz CKE z matematyki rozszerzonej? Czy będą znali poprawne odpowiedzi i rozwiązania do zadań? Przekonamy się już wkrótce! Bądźcie z nami.

