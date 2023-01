Minister Czarnek i dyrektor CKE o maturze 2023: "Wymagania obniżone o ok. 25%"

Mąż katował Karolinę. Zabiła go nożem, którym obierała ziemniaki. Sąd: "Niewinna". To koniec gehenny

Aktualizacja godz. 13: rozpoczęła się konferencja MEiN i CKE

Rozpoczęła się konferencja ministra Czarnka i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, doktora Marcina Smolika. - Pod koniec lutego, na początku marca odbędzie się także konferencja CKE, na której omówione zostaną wyniki matury próbnej 2023 - ogłosił minister Czarnek.

- Tegoroczny egzamin maturalny nie odbywa się w oparciu o podstawy programowe, lecz o wymagania egzaminacyjne - podkreślił minister Czarnek. To skutek nauki zdalnej, wprowadzonej w związku z pandemią koronawirusa. - Wymagania są obniżone o około 20-25% - dodał Przemysław Czarnek. Minister podkreślił także, że zdecydowano się odejść od wymogu uzyskania progu 30% w przypadku przedmiotu dodatkowego (wystarczy podejść do egzaminu, by go zdać). - Powracamy do egzaminu ustnego. Od tego odejścia nie ma - przypomniał jednak minister Czarnek.

Podwyżki dla nauczycieli i egzaminatorów CKE

Głos na konferencji zabrał także Dariusz Piontkowski, który przypomniał, że w tym roku zdawane będą dwa egzaminy: matura 2023 w nowej formule (dla absolwentów nowego systemu edukacji, 4-letnich liceów), a także matura w starej formule (dla uczniów techników oraz osób, które chcą poprawić maturę z lat ubiegłych).

Poruszono ponadto temat podwyżek dla nauczycieli, więcej mają zarobić także egzaminatorzy CKE. Dariusz Piontkowski zapowiedział, że przygotowany projekt przewiduje kilkunastoprocentowe podwyżki wynagrodzeń dla egzaminatorów z wybranych przedmiotów.

CKE o zmianach na maturze 2023

Następnie głos zabrał dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. - Matura w 2023 i w 2024 roku będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Zasady te obowiązują wszystkich maturzystów, którzy przystępują do egzaminu w tym, jak i w przyszłym roku. Ograniczono także katalog lektur obowiązkowych na maturze 2023 z języka polskiego - dodał dyrektor Smolik. To nie jedyna zmiana na egzaminie z języka polskiego. - Zmniejszona została liczba zadań, nie został zmieniony czas trwania egzaminu. Maturzysta będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów. Zawieszone zostały także zmiany dotyczące pracy pisemnej - uzupełnił dyrektor CKE.

Zmiany na maturze z matematyki 2023:

ograniczono wymagania,

ograniczono liczbę zadań, zamiast 50 punktów - będzie do uzyskania 46 (4 zadania mniej),

zwiększona liczba zadań zamkniętych,

ograniczona liczba zadań otwartych

Na egzaminie z języka obcego obniżony został ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej, zmniejszona została oczekiwana liczba wyrazów w pracy pisemnej. Również arkusze na poziomie rozszerzonym zostały ograniczone zakresy wymagań o 20-25% w każdym przedmiocie.

Matura 2023. Kiedy konferencja ministra Czarnka i dyrektora CKE?

Na czwartek, 26.01.2023, zapowiedziano konferencję prasową Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka oraz dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, doktora Marcina Smolika. Tematem zaplanowanego wystąpienia ma być matura 2023 i związane z nią zagadnienia. Poznamy więc informacje ważne szczególnie dla maturzystów, ich rodziców oraz nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy odpowiadają za organizację egzaminy dojrzałości. O której godzinie odbędzie się konferencja ministra Czarnka i dyrektora CKE? Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), konferencja ma rozpocząć się 26 stycznia 2023 (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie ministerstwa przy ul. Hożej 20.

Minister Czarnek i dyrektor CKE o maturze 2023

Czego dowiemy się na konferencji o maturze 2023? Minister Czarnek oraz dyrektor CKE z pewnością przekażą garść istotnych informacji dla maturzystów. Przypomnijmy, że w tym roku uczniowie zmierzą się z maturą 2023 w nowej formule. W nowej formule zmianie ulegnie między innymi zakres materiału, który będzie obowiązywał maturzystów. Podczas matury 2023 będą jednak obowiązywały wyjątki. Jak przyznawał w rozmowie z "Super Expressem" dr Marcin Smolik, dyrektor CKE, "egzamin w formule 2023 będzie nieco trudniejszy niż w formule 2015". O szczegółach pisaliśmy w materiale: Rewolucja na maturze próbnej 2023. Dodatkowe zadania w arkuszu CKE z języka polskiego. To będzie