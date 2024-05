Matura 2024: Matematyka. Odpowiedzi, rozwiązania, ARKUSZE CKE [8.05.2024]

Matura 2024. We wtorek (7 maja) uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. W środę (8 maja) prawdziwe wyzwanie: egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Młodzi ludzie, którzy nie zmarnowali ostatnich lat nauki, mogą spać spokojnie. Co innego maturzyści, którzy dopiero niedawno zorientowali się, że nie są przygotowani do egzaminu z matematyki. Bez względu na to, na jakim poziomie jest twoja wiedza, z pewnością będziesz chciał zobaczyć odpowiedzi i arkusze CKE z matematyki z matury 2024.

Egzamin z matematyki rozpocznie się w środę (8.05.2024) o godz. 9. Uczniowie na uporanie się z zadaniami będą mieli 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.: zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie. Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

- Aby zdać maturę 2024 należy przystąpić do wszystkich wymaganych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz zdobyć co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Wyniku egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku.

Arkusze CKE wraz z odpowiedziami opublikujemy w tym artykule.

Poniżej znajdziecie arkusze CKE z matematyki z matury ubiegłorocznej.

Matura 2023: matematyka. Arkusze CKE i odpowiedzi [Formuła 2023]

Dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne. O 9.00 maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do matur w tym roku przystąpi ok. 263 tys. tegorocznych absolwentów. Oprócz tego do egzaminu przystąpi również ok. 90 tys. absolwentów z lat ubiegłych,… pic.twitter.com/KFbgXel6iF— Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOVPL) May 7, 2024

