i Autor: Super Express, X (zrzut ekranu)

Matura 2025

Matura 2025: przecieki, pewniaki z polskiego. To prawdziwe pytania i arkusza CKE z polskiego 5 maja 2025?

Przecieki z matury 2025. Co będzie na maturze z polskiego? Matura 2025 zbliża się wielkimi krokami. Chyba każdy maturzysta zadaje sobie pytanie: co będzie na maturze? Jakie zadania czekają do rozwiązania z polskiego? Czy są jakieś przecieki z matury 2025? Uczniowie tuż przed egzaminem szukają, czy w internecie nie pojawiły się zadania, które znajdą się w arkuszach maturalnych. Co warto powtórzyć przed egzaminem? Co może znaleźć się w arkuszu CKE? Czy są jakieś pewniaki? Szczegóły w dalszej części artykułu.