Matura 2025 z angielskiego. Komentarze maturzystów zalewają internet. "EASY!" [7.05.2025]

Matura angielski 2025 ARKUSZE CKE w pdf, jpg do ściągnięcia + ODPOWIEDZI do pobrania: środa 7.05.25

Matura 2025: angielski poziom podstawowy 7.05.2025

Matura 2025 rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego (5 maja), matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Zobacz naszą relację na żywo! W niej znajdziesz ARKUSZ CKE i odpowiedzi z angielskiego: Matura 2025: angielski. Policja już działa. Problem podczas egzaminu RELACJA NA ŻYWO 7.05.2025

Matura 2025 z angielskiego już za uczniami. „Easy” – komentują maturzyści na platformie X

Matura 2025 z angielskiego właśnie dobiega końca. Uczniowie opuścili już sale egzaminacyjne i dzielą się swoimi pierwszymi wrażeniami. Na platformie X zaczęły pojawiać się komentarze, w których dominują pozytywne opinie.

– „Easy”, „Nie było się czego bać”, „O wiele prostsze niż próbna” – piszą maturzyści, którzy właśnie zakończyli jeden z najważniejszych egzaminów językowych w swoim życiu.

Dla wielu uczniów język angielski to przedmiot, z którym czują się pewnie – i wszystko wskazuje na to, że tegoroczny arkusz nie zaskoczył ich trudnością. Na szczegółową analizę zadań i odpowiedzi trzeba jeszcze poczekać, jednak już teraz można powiedzieć jedno: matura z angielskiego 2025 dla wielu była po prostu przyjemna.

Oto niektóre z komentarzy:

#matura2025 ta matematyka wczoraj to dramat był, ale angielski dziś to bułeczka z masełkiem— 🌹 (@Cherry349214109) May 7, 2025

jakie to latwe bylo wtf #matura2025— wera ✩ (@160KIR0) May 7, 2025