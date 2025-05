Matura 2025: MATEMATYKA. Maturzyści przerażeni. Przecieki, arkusze CKE + rozwiązania RELACJA NA ŻYWO 6.05.2025

Matura 2025. Dziś 6 maja (6.05) egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Uczniowie w całej Polsce otworzyli arkusze CKE z matematyki punktualnie o godzinie 9. Do uporania się z przygotowanymi przez CKE pytaniami maturzyści mają 180 minut (formuła 2023). - Zdający będą od 9:00 rozwiązywać zadania z matematyki na poziomie podstawowym. To egzamin, do którego co roku przystępuje największa liczba zdających. W tym roku to ponad 301 tys. osób - informuje CKE. "Dzisiaj tylko wpisuje pesel" - napisał na X jeden z internautów.

Matura 2025: matematyka poziom podstawowy FORMUŁA 2023, FORMUŁA 2015

Egzaminy pisemne potrwają do 22 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Pełny i szczegółowy harmonogram matury 2025 znajdziecie w tym artykule: Matura 2025. Pełny i szczegółowy harmonogram egzaminów. Sprawdź, kiedy i co będziesz zdawać

MATURA 2025 z matematyki: arkusze CKE, odpowiedzi - zapraszamy do naszej relacji na żywo z matury z matematyki

