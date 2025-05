Co będzie na maturze z matematyki 2025? Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki

Matura polski 2025. ODPOWIEDZI, ARKUSZE, jpg, pdf już online do pobrania [5 maja 2025]

Matura polski 2025. ARKUSZE CKE już online do pobrania. NOWA FORMUŁA Sprawdź, czy zdałeś! RELACJA NA ŻYWO 5.05

Spis treści

Matura 2025 polski ARKUSZ CKE NOWA FORMUŁA 2023

Oficjalny arkusz CKE z matury z języka polskiego 2025 w formule 2023 jest dostępny od godziny 14:00. Znajdziesz go poniżej. Kto przystępuje do egzaminu w formule 2023? W 2025 roku taką maturę piszą głównie absolwenci 4-letniego liceum oraz 5-letniego technikum, którzy realizują naukę w trybie obowiązującym po likwidacji gimnazjów.

Arkusz CKE i odpowiedzi z matury 2025 w formule 2023 w galerii poniżej - KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ŻEBY ZOBACZYĆ ARKUSZ I ODPOWIEDZI

Matura 2025 polski ARKUSZ CKE FORMUŁA 2015

Oficjalny arkusz CKE z matury z języka polskiego 2025 w formule 2015 zostanie udostępniony po godzinie 14:00. Znajdziesz go poniżej.

Kto przystępuje do egzaminu w formule 2015? W 2025 roku taką maturę piszą absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych m.in. absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego czy 4-letniego technikum. Duża grupę stanowią osoby podchodzące do matury po raz kolejny.

Arkusz CKE i odpowiedzi z matury 2025 w formule 2015 w galerii poniżej - KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ŻEBY ZOBACZYĆ ARKUSZ I ODPOWIEDZI

Matura polski 2025: odpowiedzi i arkusze CKE

Matura 2025: język polski, poziom podstawowy. W poniedziałek, 5 maja 2025, o godz. 9:00 uczniowie rozpoczęli maturę 2025. Na początek zmierzyli się z arkuszem CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie technikum piszą egzamin w formule 2015, natomiast uczniowie liceum – maturę w nowej formule 2023. Przypominamy, że po zakończeniu egzaminu opublikujemy arkusze CKE z matury 2025 z języka polskiego. Maturzyści, jak co roku, będą z pewnością szukać odpowiedzi z polskiego oraz wskazówek dotyczących tego, jak poprawnie napisać wypracowanie maturalne. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z arkusza CKE z języka polskiego będziemy publikować na bieżąco w tym materiale.

Matura 2025: język polski 5.05.2025. Próbny arkusz CKE i odpowiedzi z polskiego

W oczekiwaniu na arkusz CKE z matury 2025 z języka polskiego przypominamy, co było na próbnej maturze z polskiego. Z jakimi zadaniami musieli się mierzyć maturzyści i jakie były poprawne odpowiedzi? Zobaczcie sami w naszej galerii poniżej!

Matura polski 2025 poziom podstawowy. ODPOWIEDZI do arkusza CKE

Matura 2025: polski poziom podstawowy. W poniedziałek, 5 maja, o godz. 9:00 uczniowie rozpoczęli maturę 2025 z polskiego. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na maturze 2025 z polskiego? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze 2025 z polskiego na poziomie podstawowym?

W naszym materiale to wszystko sprawdzicie. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe. Na to trzeba będzie jeszcze poczekać. A co z arkuszami? Arkusze zadań CKE z matury 2025 z polskiego opublikujemy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Arkusz CKE zostanie opublikowany w formacie PDF na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o godz. 14 - udostępnimy go na naszej stronie wraz z odpowiedziami naszego eksperta.