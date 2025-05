Matura 2025: polski 5.05.2025. Arkusze CKE, odpowiedzi z matury z polskiego znajdziesz tutaj [FORMUŁA 2015]

Matura 2025: polski formuła 2015. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! [5.05.2025]

Matura 2025: polski formuła 2015. W poniedziałek, 5 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2025 z polskiego w formule 2015. Matura z polskiego na poziomie podstawowym, to pierwszy z trzech egzaminów obowiązkowych. Na napisanie matury 2025 z polskiego jest 240 minut.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo: Matura 2025: język polski. Przecieki z Podlasia. PDF z arkuszem krąży po sieci! RELACJA NA ŻYWO 5 maja

Poniżej publikujemy galerię, w której zamieszczamy arkusz matury 2024 z polskiego w formule 2015 - KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY ZOBACZYĆ ARKUSZ I ODPOWIEDZI!

Dziś - 5 maja 2025 r. - rozpoczyna się #matura2025. O 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! pic.twitter.com/CGmOGW3k4u— CKE (@CKE_PL) May 5, 2025

Matura 2025: kiedy egzaminy pisemne i ustne? Zobacz harmonogram matur 2025!

Matura w 2025 roku rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Szczegółowy harmonogram matury 2025 – wraz z dokładnymi datami wszystkich egzaminów – znajdziesz w tym artykule: Matura 2025. Pełny i szczegółowy harmonogram egzaminów. Sprawdź, kiedy i co będziesz zdawać

Matura 2025: polski formuła 2015. Tu znajdziesz Arkusz CKE i odpowiedzi [5.05.2025]

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2025 z polskiego formuła 2015. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe.

Jednak na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Beata Kozidrak wyszła za mąż jeszcze przed maturą! Była zaledwie nastolatką ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.