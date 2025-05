„Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?” na maturze 2025 z polskiego. Znamy tematy wypracowań [5.05.2025]

Matura 2025: język polski poziom podstawowy 5.05.2025. „Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?” jako temat wypracowania

Matura w 2025 roku rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Trwa matura 2025 z polskiego. W poniedziałek, 5 maja punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli zmagania z językiem polskim na poziomie podstawowym. Co pojawiło się w arkuszu CKE z polskiego? Na platformie "X" krążą już zdjęcia zadań z arkusza egzaminacyjnego. Czy są to prawdziwe pytania? To się okaże, gdy CKE opublikuje tegoroczny arkusz na stronie internetowej.

Oto cała treść zadania:

Zadanie 15. (0-35)

Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie.

W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij.

W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).

Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Temat 1.

Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka.

W pracy odwołaj się do:

lektury obowiązkowej - wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego

innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki

wybranych kontekstów.

Temat 2.

Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?

W pracy odwołaj się do:

lektury obowiązkowej - wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego

innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki wybranych kontekstów.

Matura 2025: „Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?” Na te lektury mogli powołać się maturzyści! Podajemy przykłady

Na pytanie „Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?” bardzo dobrze pasuje „Makbet” Williama Szekspira – lektura obowiązkowa w szkole średniej.

W swojej tragedii Szekspir pokazuje, jak błędna interpretacja przepowiedni wiedźm przez Makbeta prowadzi do jego moralnego upadku i tragicznej śmierci. Makbet słyszy, że zostanie królem, i zakłada, że musi sam przyspieszyć to przeznaczenie – dlatego zabija króla Dunkana. Jego decyzja opiera się nie na rozumie czy faktach, ale na omylnej wierze w przeznaczenie i podszepty swojej żony. Z każdą kolejną zbrodnią traci kontakt z rzeczywistością, popada w paranoję i traci wszystko – władzę, żonę, a w końcu życie.

Makbet jest więc doskonałym przykładem tego, jak błędna ocena sytuacji – zarówno własnych możliwości, jak i intencji innych – może zniszczyć człowieka i zaprowadzić go do zguby.

Świetnym uzupełnieniem do tego tematu byłaby także „Lalka” Bolesława Prusa.

Główny bohater, Stanisław Wokulski, błędnie ocenia zarówno sytuację społeczną, jak i osobę, którą kocha – Izabelę Łęcką. Wokulski wierzy, że dzięki majątkowi i awansowi społecznemu zyska miłość kobiety z arystokracji. Ulega iluzji, że Izabela potrafi odwzajemnić uczucie i że możliwy jest związek między przedstawicielami różnych klas społecznych. Ta błędna ocena prowadzi do jego rozczarowania, cierpienia i ostatecznego upadku emocjonalnego. Zamiast szczęścia znajduje pustkę i samotność.

„Lalka” pokazuje więc, że niewłaściwe rozpoznanie intencji innych i realiów społecznych może zniszczyć marzenia i doprowadzić człowieka do życiowego kryzysu.

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza również bardzo dobrze wpisuje się w temat „Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?”.

Świetnym przykładem jest tu Jacek Soplica, który błędnie ocenił swoje miejsce w społeczeństwie i intencje Stolnika Horeszki. Uwierzył, że został odrzucony jako kandydat do ręki Ewy wyłącznie z powodu swojego niższego pochodzenia, co wywołało w nim ogromną frustrację i gniew. W momencie uniesienia emocjonalnego zabił Stolnika – czyn, który zaważył na całym jego dalszym życiu.

Przez lata Soplica żył w cieniu swojej winy, zmienił tożsamość, wstąpił do zakonu jako ksiądz Robak i próbował odkupić swoje grzechy, angażując się w walkę o niepodległość Polski. Jego błędna ocena sytuacji z młodości – oparta na dumie i urażonej ambicji – doprowadziła do tragedii i zmarnowania lat życia.

To doskonały przykład, jak mylna interpretacja rzeczywistości może prowadzić do dramatycznych decyzji i długoletnich konsekwencji.

