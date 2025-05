Matura 2025: język polski. Arkusze CKE pdf do ściągnięcia. Sugerowane odpowiedzi RELACJA NA ŻYWO 5.05.25

Matura 2025. Dziś 5 maja (5.05) język polski na poziomie podstawowym. Uczniowie w całej Polsce otworzyli arkusze CKE z j. polskiego punktualnie o godzinie 9. Do uporania się z przygotowanymi przez CKE pytaniami maturzyści mają 240 minut (formuła 2023). - Dziś - 5 maja 2025 r. - rozpoczyna się #matura2025. O 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! - napisała w poniedziałek (5.05.25) Centralna Komisja Egzaminacyjna. ARKUSZE CKE do ściągnięcia wraz z sugerowanymi odpowiedziami opublikujemy w naszej relacji na żywo.

Matura 2025. CKE unieważni egzamin z j. polskiego?

Choć egzamin z polskiego rozpoczął się o godzinie 9, w sieci - już po 10 minutach - można było zobaczyć pierwsze informacje mówiące o tym, co było (?) na arkuszach CKE. W sieci można znaleźć screeny z arkuszy CKE. Trudno je zweryfikować. Jak zareaguje CKE? Czy doszło do wycieku arkuszy CKE? Obserwujcie naszą relację na żywo.

Matura 2025 - najważniejsze terminy

Egzaminy pisemne rozpoczną się 5 maja i potrwają do 22 maja. Natomiast sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) i języka obcego nowożytnego (angielski 7 maja). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Pełny i szczegółowy harmonogram matury 2025 znajdziecie w tym artykule: Matura 2025. Pełny i szczegółowy harmonogram egzaminów. Sprawdź, kiedy i co będziesz zdawać

Przecieki, komentarze, arkusze CKE oraz odpowiedzi - zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury z języka polskiego 2025.

Odśwież relację

Maturzyści z Rzeszowa opowiadają o tym, co było na maturze z polskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.