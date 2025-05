Matura 2025 z matematyki. Co było w arkuszu z matematyki? Maturzyści: „Najprostsza matma ever” [6.05.2025]

Matura 2025: matematyka poziom podstawowy 6.05.2025

Matura 2025 rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Matura 2025 z matematyki: "Najprostsza matura ever" – uczniowie komentują

– Najprostsza matura ever – piszą zgodnie maturzyści, którzy podkreślają, że tegoroczny arkusz CKE był wyjątkowo przystępny. W sieci nie brakuje komentarzy o prostych zadaniach zamkniętych i przewidywalnych typach zadań otwartych. Wielu uczniów deklaruje, że wyszli z egzaminu szybciej niż planowali – i to z dużą pewnością siebie co do wyniku.

Oto komentarze, które pojawiły się w sieci:

bardzo milutko było. sprawdziłam sobie wszystko i pięknie super zadowolona jestem ale na rozszerzeniu umrę #matura2025— lila ・❥・ SAW P1H WILL SEE SKZ (@banggieberry) May 6, 2025

matma easy ale byly z 2 zadqniq ze zawahanie mialam #matura2025— amelia🕯 (@delusi00nal) May 6, 2025

