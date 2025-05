Spis treści

Co było na maturze z matematyki? Tu znajdziesz arkusz maturalny z matematyki i odpowiedzi!

Matura matematyka 2025 - ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, ZADANIA. We wtorek, 7 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do matury 2025 z matematyki w formule 2023 i formule 2015. To drugi dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Co było na maturze z matematyki? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z matematyki, a nasz ekspert opublikuje odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z matematyki. Bądźcie z nami na bieżąco! W tym tekście podamy Wam arkusz maturalny matematyka 2025!

Arkusz maturalny matematyka 2025: ODPOWIEDZI i rozwiązania zadań z matematyki

Matura 2025 z matematyki od lat spędza sen z powiek niejednemu maturzyście. Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych w uczniowie w całej Polsce z niecierpliwością szukają odpowiedzi do zadań z arkusza maturalnego matematyka 2025. Choć oficjalne odpowiedzi nie zostaną opublikowane przez CKE, na naszej stronie znajdziesz sugerowane rozwiązania przygotowane przez ekspertów. To świetna okazja, by porównać swoje odpowiedzi i sprawdzić, jak mogła wyglądać punktacja!

Odpowiedzi znajdziecie na stronie "Super Expressu" już niedługo!

