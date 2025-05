Matura 2025: matematyka. Kapitalne memy. To śmiech przez łzy. "Jakie to prawdziwe" [6.05.2025]

Kąt rozwarcia stożka: Co to jest i jak go obliczyć? Sprawdź!

Matura 2025: matematyka poziom podstawowy 6.05.2025

Matura 2025 rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego (5 maja), matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Matura 2025: matematyka. Kapitalne memy o maturze z matematyki

Niektórzy uważają, że matura 2025 z matematyki była wyjątkowo łaskawa – zadań nie było zbyt trudnych, a arkusz dało się rozwiązać bez większych problemów. Pojawiły się głosy, że „lepiej trafić nie mogli”. Inni jednak czują niedosyt, a wręcz rozczarowanie. Liczą teraz na łut szczęścia i przychylność egzaminatorów.

Na platformie X i TikToku królują memy porównujące maturę do loterii, maratonu i zagadek logicznych. Uczniowie żartują, że najtrudniejsze zadanie to było... nie wpaść w panikę. Humor to zdecydowanie jedna z najczęstszych reakcji na stres związany z egzaminem.

