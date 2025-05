Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Matematyka, angielski, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 06.05.2025

Matura 2025: matematyka. ODPOWIEDZI + ARKUSZE PDF do pobrania. Co było na egzaminie? Zobacz, czy zdałeś! [RELACJA NA ŻYWO]

Co na maturze z matematyki 2025?

Z przecieków maturalnych, które pojawiły się w sieci zaraz przed rozpoczęciem egzaminu, wynika, że na maturze pojawiły się zadania dotyczące m.in. ciągów matematycznych, funkcji, działań na ułamkach, objętości brył czy mierzenia kątów. Pytano też, ile wyniesie dominanta i mediana na podstawie danych z diagramu ocen. Niektóre z zadań maturalnych 2025, które znajdziemy na platformie X, brzmiały następująco:

Tworząca stożka ma długość 8. Kąt rozwarcia tego stożka ma miarę 120 stopni. Oblicz objętość tego stożka. Rozwiąż nierówność: 3(2x2 + 1) < 11x. Zarząd firmy wydzielił z budżetu kwotę 1 200 000 złotych łącznie na projekty badawcze dla dwóch zespołów: A i B. W pierwszym półroczu realizacji tych projektów oba zespoły wykorzystały łącznie 146 700 złotych - zespół A wykorzystał 13% przyznanych mu środków, a zespół B wykorzystał 11% przyznanych mu środków. Oblicz kwotę przyznaną zespołowi A na realizację projektu badawczego.

Czy są to prawdziwe zadania z arkusza maturalnego z matematyki 2025? CKE udostępni oficjalne arkusze, więc już wiemy, że przecieki były prawdziwe. Arkusze maturalne z matematyki wraz z rozwiązaniami znajdziesz poniżej.

Co było na maturze z matematyki? Tu znajdziesz arkusz maturalny z matematyki i odpowiedzi!

Matura matematyka 2025 - ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, ZADANIA. We wtorek, 7 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2025 z matematyki w formule 2023 i formule 2015. To drugi dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Co było na maturze z matematyki? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiedzieliśmy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z matematyki, a nasz ekspert opublikował odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z matematyki. Bądźcie z nami na bieżąco! Poniżej znajdziesz arkusz maturalny z matematyki 2025 w formule 2015.

Arkusz maturalny matematyka 2025: ODPOWIEDZI i rozwiązania zadań z matematyki

Matura 2025 z matematyki od lat spędza sen z powiek niejednemu maturzyście. Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych w uczniowie w całej Polsce z niecierpliwością szukają odpowiedzi do zadań z arkusza maturalnego matematyka 2025. Choć oficjalne odpowiedzi nie zostaną opublikowane przez CKE, na naszej stronie znajdziesz sugerowane rozwiązania przygotowane przez ekspertów. To świetna okazja, by porównać swoje odpowiedzi i sprawdzić, jak mogła wyglądać punktacja! Odpowiedzi znajdziecie poniżej!

